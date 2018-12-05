Реал договорился о переходе со звездой Челси - СМИ Сегодня, 19:12 101 Цей матеріал також доступний українською Переход Азара в Реал может состояться летом 2019 года - медиа

Реал достиг соглашения о переходе со звездным полузащитником Челси Эденом Азаром, сообщает AS со ссылкой радиостанцию Onda Madrid.

По информации медиа, королевский клуб согласовал с 27-летним футболистом условия личного контракта перед его трансфером летом 2019 года.

Вместе с тем, отмечает радиостанция, представитель английской Премьер-лиги не собирается легко отпускать бельгийского игрока, чей трудовой договор заканчивается в 2020 году.

По ее данным, Челси оценивает атакующего исполнителя приблизительно в 170 млн евро - сумму, которая не устраивает испанскую сторону.

В связи с этим, сообщает медиа, Реал рассматривает возможность использовать как часть сделки своего полузащитника Матео Ковачича, который арендован английским клубом. По информации СМИ, хорват не хочет возвращаться в Мадрид.

Ранее Азар опроверг сообщения о том, что зимой он станет игроком Реала. Сообщалось, что нападающие ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе, а также атакующий полузащитник Челси рассматриваются Реалом в качестве кандидатов на замену Криштиану Роналду, который летом перешел в Ювентус.