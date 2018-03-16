Реал договорился о переходе с лидером Баварии - СМИ

Реал согласовал условия личного контракта с форвардом Баварии Робертом Левандовски.

Об этом сообщает испанский Mundo Deportivo.

Соглашение Левандовски будет рассчитано по схеме 2+1. Об этом договорились сегодня агент поляка Пини Захави и гендир Реала Хосе Анхель Санчес. Стоит отметить, что Левандовски сменил агента всего месяц назад - именно для того, чтобы тот устроил ему переход в новый клуб.

При этом, агенту и Реалу еще нужно договориться с Баварией, которая не настроена продавать своего нынешнего лучшего бомбардира.

При этом, приоритетным вариантов для Реала был нападающий Тоттенхэма Харри Кейн. Но руководство лондонцев отказывается продавать своего игрока, поэтому мадридский клуб переключился на польского нападающего.

Ранее появилась информация, что польский нападающий Баварии Роберт Левандовски готов покинуть свою команду и продолжить карьеру в другом клубе.