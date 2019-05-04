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Реал договорился о трансфере нападающего клуба Бундеслиги за 60 млн евро - СМИ

Сегодня, 15:06
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Реал договорился о трансфере нападающего клуба Бундеслиги за 60 млн евро - СМИ - фото

REUTERS/Kai Pfaffenbach

За Луку Йовича Реал заплатит 60 млн евро - СМИ

Мадридский Реал договорился о переходе нападающего франкфуртского Айнтрахта и сборной Сербии Луки Йовича, сообщает AS.

Как сообщает издание, за переход нападающего Реал заплатит 60 миллионов евро. 48 миллионов получит Айнтрахт, а 12 миллионов между собой поровну распределят бывший клуб Йовича лиссабонская Бенфика и агент игрока.

Контракт Йовича с Реалом будет рассчитан на шесть лет.

Йович перешел в Айнтрахт из Бенфики в 2017 году на правах аренды, после чего подписал с немецким клубом полноценный контракт.

В этом сезоне Йович сыграл за Айнтрахт в 29 матчах Бундеслиги, в которых забил 17 голов и занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Кроме этого, сербский нападающий с 9-ю голами занимает второе место в списке лучших бомбардиров Лиги Европы.

Сообщалось, что Реал планирует потратить 540 млн евро на летние трансферы.

Теги:   Футбол Трансферы ФК Реал Мадрид

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