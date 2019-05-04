Реал договорился о трансфере нападающего клуба Бундеслиги за 60 млн евро - СМИ
Мадридский Реал договорился о переходе нападающего франкфуртского Айнтрахта и сборной Сербии Луки Йовича, сообщает AS.
Как сообщает издание, за переход нападающего Реал заплатит 60 миллионов евро. 48 миллионов получит Айнтрахт, а 12 миллионов между собой поровну распределят бывший клуб Йовича лиссабонская Бенфика и агент игрока.
Контракт Йовича с Реалом будет рассчитан на шесть лет.
Йович перешел в Айнтрахт из Бенфики в 2017 году на правах аренды, после чего подписал с немецким клубом полноценный контракт.
В этом сезоне Йович сыграл за Айнтрахт в 29 матчах Бундеслиги, в которых забил 17 голов и занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Кроме этого, сербский нападающий с 9-ю голами занимает второе место в списке лучших бомбардиров Лиги Европы.
Сообщалось, что Реал планирует потратить 540 млн евро на летние трансферы.