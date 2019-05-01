Реал договорился о переходе лидера Тоттенхэма - СМИ
Мадридский Реал достиг устной договоренности о переходе лидера лондонского Тоттенхэма полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает AS.
Реал планирует приобрести полузащитника сборной Дании этим летом. Сообщается, что футболист в Мадриде получит лучшие условия контракта, чем в Лондоне.
Реал интересовался Эриксеном в конце 2018 года, однако тогда Тоттенхэм запросил за трансфер 250 млн евро. Получив отказ, лондонский клуб снизил цену и готов продать своего лидера за 150 млн евро.
Контракт Эриксена с Тоттенхэмом заканчивается в 2020 году и датчанин отклонил несколько предложений "шпор" о продлении соглашения.
Ранее сообщалось, что Реал близок к приобретению звездных полузащитников Челси Эдена Азара и Манчестер Юнайтед Поля Погба.