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Реал договорился о переходе лидера Тоттенхэма - СМИ

Сегодня, 15:00
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Реал договорился о переходе лидера Тоттенхэма - СМИ - фото

Reuters/Andrew Couldridge

Контракт Эриксена с Тоттенхэмом близится к концу

Мадридский Реал достиг устной договоренности о переходе лидера лондонского Тоттенхэма полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает AS.

Реал планирует приобрести полузащитника сборной Дании этим летом. Сообщается, что футболист в Мадриде получит лучшие условия контракта, чем в Лондоне.

Реал интересовался Эриксеном в конце 2018 года, однако тогда Тоттенхэм запросил за трансфер 250 млн евро. Получив отказ, лондонский клуб снизил цену и готов продать своего лидера за 150 млн евро.

Контракт Эриксена с Тоттенхэмом заканчивается в 2020 году и датчанин отклонил несколько предложений "шпор" о продлении соглашения.

Ранее сообщалось, что Реал близок к приобретению звездных полузащитников Челси Эдена Азара и Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Теги:   ФК Реал Мадрид Тоттенхэм

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