Реал и Атлетико расправились с аутсайдерами. Результаты матчей чемпионата Испании

15 апреля были сыграны остальные поединки испанской Примеры.

Реал играл без Роналду, Бэйла, Варана и Модрича, которым главный тренер Зинедин Зидан решил предоставить отдых после тяжелейшего матча на неделе в Лиге Чемпионов против Ювентуса.

Впрочем, это не особо помешало сливочным расправиться с Малагой, идущей на последнем месте. Усилий Иско, который набрал два очка по системе гол+пас, вполне хватило - сначала испанец забил на 29-й минуте, а на 63-й ассистировал Каземиро.

В концовке поединка Диего Ролан отквитал один гол, но времени на то, чтобы сравнять счет уже не осталось.

Малага — Реал 1:2

Голы: Ролан, 93 — Иско, 29, Каземиро, 62

Малага: Роберто — Росалес, Микель (Родригес, 71), Торрес, Рикка — Ласен (Буэно, 53), Итурра — Ролан, Гонсалес, Кастро — Идейе (Лестьенн, 78)

Реал: Навас — Карвахаль, Вальехо, Рамос, Эрнандес — Васкес, Каземиро, Ковачич, Асенсио (Себальос, 66)— Иско (Майораль, 72) — Бензема

Атлетико без особых проблем одолел Леванте. В первом тайме счет открыл Корреа, а во второй половине голами отметились звезды матрасников - Антуан Гризманн и Фернандо Торресс.

Атлетико – Леванте 3:0

Голы: Корреа, 33, Гризманн, 48, Торрес, 77

Атлетико: Облак, Савич, Люка Эрнандес, Врсалько, Годин, Сауль, Коке (Габи, 62), Витоло (Хуанфран, 78), Корреа, Гризманн (Торрес, 58), Гамейро

Леванте: Оласабаль, Робер, Кабако, Педро Лопес, Моралес, Лерма, Джейсон (Барди, 46), Кампанья, Abeid (Родригес, 78), Марти, Садику (Иви Лопес, 46)

Хетафе - Эспаньол 1:0

Гол: Суарес, 53

Эйбар - Алавес 0:1

Гол: Гвидетти, 5

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

Накануне Барселона добыла победу над Валенсией и установила новый рекорд испанского чемпионата - 39 матчей без поражений.