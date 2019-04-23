Реагирую неспокойно. Вратарь сборной Украины прокомментировал редкие выходы на поле в Испании Вчера, 19:49 278 Цей матеріал також доступний українською ФК Леганес via Facebook Лунин (в центре) спокоен по поводу своих перспектив в Реале ФК Леганес via Facebook

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал редкие выступления за Леганес, который арендовал его у Реала.



В интервью Бомбардир 20-летний страж ворот отметил, что он уже на контракте с "лучшим клубом мира", поэтому нужно доказать в аренде, что он сильнее конкурентов в борьбе за место в составе.

"Вернись, побудь год вторым вратарем, сыграй свои 10-15 матчей, докажи, что с тобой команда сильнее – будешь первым номером на следующий сезон", - добавил Лунин.

По словам голкипера, Реал подписывает молодых игроков не на год-два, а на пять-шесть лет для того, чтобы показать, что после аренд у них будет достаточно времени проявить себя.

"Понятно, что в Реале в первые год-два можешь не заиграть, если не подвернется удача, как было в Днепре. Тут надо пропахать, доказать и переплюнуть лучших. На то, что не играю в Леганесе реагирую неспокойно. На то, что пока не в Реале – спокойно. Пока что", - резюмировал Лунин.

Сообщалось, что Леганес предложил Реалу продлить аренду голкипера, хотя ранее СМИ узнали, что тот вернется в Мадрид, где будет вторым вратарем в следующем сезоне после Тибо Куртуа.