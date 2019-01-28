Ракицкий прокомментировал переход в российский клуб Вчера, 22:44 1711 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Ракицкий выступал за Шахтер с 2009 года ФК Шахтер

Новичок санкт-петербургского Зенита украинский защитник Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от подписания контракта с российским клубом.

"Я очень счастлив, я перешел из одной топ-команды, из Шахтера, в другую топ-команду - Зенит. Буду делать все, что от меня зависит, и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала", - сказал футболист в интервью официальному сайту Зенита.

Также футболист признался, что поддерживает связь с бывшым игроком Зенита украинцем Анатолием Тимощуком, а несколько дней назад общался с экс-наставником Шахтера и Зенита Мирчей Луческу, который рассказал футболисту об условиях в российском клубе.

Кроме этого, Ракицкий рассказал, что ранее бывал в Санкт-Петербурге, так как в этом городе уже более 20 лет живет его родной отец.

Ранее Ярослав Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит, подписав с российским клубом контракт на 3,5 года.

По данным СМИ, Шахтер получит за трансфер защитника 10 млн евро. Еще 2 млн евро предусмотрены в качестве бонусов. Ракицкий будет зарабатывать в Зените 2,5 млн евро в год.

