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Ракицкий прокомментировал переход в российский клуб

Вчера, 22:44
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ФК Шахтер

Ракицкий выступал за Шахтер с 2009 года

Новичок санкт-петербургского Зенита украинский защитник Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от подписания контракта с российским клубом.

"Я очень счастлив, я перешел из одной топ-команды, из Шахтера, в другую топ-команду - Зенит. Буду делать все, что от меня зависит, и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала", - сказал футболист в интервью официальному сайту Зенита.

Также футболист признался, что поддерживает связь с бывшым игроком Зенита украинцем Анатолием Тимощуком, а несколько дней назад общался с экс-наставником Шахтера и Зенита Мирчей Луческу, который рассказал футболисту об условиях в российском клубе.

Кроме этого, Ракицкий рассказал, что ранее бывал в Санкт-Петербурге, так как в этом городе уже более 20 лет живет его родной отец.

Ранее Ярослав Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит, подписав с российским клубом контракт на 3,5 года.

По данным СМИ, Шахтер получит за трансфер защитника 10 млн евро. Еще 2 млн евро предусмотрены в качестве бонусов. Ракицкий будет зарабатывать в Зените 2,5 млн евро в год.

Теги:   Футбол Россия Трансферы ФК Шахтер

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