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Ракицкий получил пять млн евро за переход в российский клуб - СМИ

Сегодня, 23:06
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ФК Зенит

Ракицкий (слева) подписал с Зенитом контракт на 3,5 года

Стали известны подробности перехода украинского экс-защитника Шахтера Ярослава Ракицького в санкт-петербургский Зенит.

По информации Sport.ua из собственных источников, за переход в российский Зенит Ярослав Ракицкий получил подписной бонус в размере 5 млн евро.

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Ракицкий перешел с Шахтера в Зенит, подписав с российским клубом контракт на 3,5 года.

По данным СМИ, украинская сторона получила за трансфер защитника 10 млн евро. Еще 2 млн евро предусмотрено в качестве бонусов. Футболист будет зарабатывать в Зените 2,5 млн евро в год.

Теги:   Деньги Трансферы Зенит ФК Шахтер

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