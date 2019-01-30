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Ракицкий объяснил переход в российский клуб

Сегодня, 19:02
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ФК Зенит

Ракицкий подписал с Зенитом контракт на 3,5 года

Украинский защитник Ярослав Ракицкий рассказал, почему принял решение перейти из донецкого Шахтера в санкт-петербургский Зенит.

По словам футболиста, он решил перейти в топ-команду и в чемпионат, который на "две головы сильнее", чем украинский, сообщает официальный сайт Зенита.

Кроме этого, игрока многое объединяет с Санкт-Петербургом и он рад переехать в город, где училась вся его семья.

"Чемпионат Украины сейчас очень слаб и не очень интересен. Это продолжается уже 5 лет. Я готов отдавать всего себя на поле и буду играть за команду и за город", - сказал Ракицкий.

Ракицкий перешел с Шахтера в Зенит, подписав с российским клубом контракт на 3,5 года.

По данным СМИ, украинская сторона получит за трансфер защитника 10 млн евро. Еще 2 млн евро предусмотрено в качестве бонусов. Футболист будет зарабатывать в Зените 2,5 млн евро в год.

Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер Зенит

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