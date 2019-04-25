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ПСЖ задумался над обменом нападающими с Атлетико - СМИ

Сегодня, 21:46
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ПСЖ задумался над обменом нападающими с Атлетико - СМИ - фото

ФК Атлетико

Диего Коста может снова покинуть Атлетико

ПСЖ рассматривает вариант с обменом своего нападающего Эдинсона Кавани на его коллегу по амплуа из Атлетико Диего Косту, сообщает Cope.

По информации испанского портала, помимо французского гранда также подписать 30-летнего футболиста не прочь неназванные клубы из Англии.

Как отмечает источник, Диего Коста имел выгодное предложение из Китая, но его сумма была снижена из-за опасений, что игрок хочет продолжить выступления в топ-лигах Европы.

В сентябре 2017-го года Челси согласился отпустить в Атлетико своего главного нападающего в предыдущем сезоне - Диего Косту.

До своего перехода в английский клуб нападающий выступал за Атлетико в 2010-2014 годах.

На фоне слухов о переходе в Реал на днях звездный игрок атаки ПСЖ Килиан Мбаппе заявил о том, что остается в команде.

Теги:   Диего Коста Трансферы Атлетико (Мадрид) ПСЖ (Paris SG) Футбол

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