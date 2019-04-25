ПСЖ задумался над обменом нападающими с Атлетико - СМИ
ПСЖ рассматривает вариант с обменом своего нападающего Эдинсона Кавани на его коллегу по амплуа из Атлетико Диего Косту, сообщает Cope.
По информации испанского портала, помимо французского гранда также подписать 30-летнего футболиста не прочь неназванные клубы из Англии.
Как отмечает источник, Диего Коста имел выгодное предложение из Китая, но его сумма была снижена из-за опасений, что игрок хочет продолжить выступления в топ-лигах Европы.
В сентябре 2017-го года Челси согласился отпустить в Атлетико своего главного нападающего в предыдущем сезоне - Диего Косту.
До своего перехода в английский клуб нападающий выступал за Атлетико в 2010-2014 годах.
На фоне слухов о переходе в Реал на днях звездный игрок атаки ПСЖ Килиан Мбаппе заявил о том, что остается в команде.