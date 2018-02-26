ПСЖ задумал громкий обмен нападающего на полузащитника Барселоны из-за Неймара - СМИ

Неймар (слева) и Мбаппе не ладят друг с другом - медиа

ПСЖ раздумывает над громким обменом своего нападающего Килиана Мбаппе на полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо из-за того, что звездный форвард команды Неймар опасается конкуренции со стороны одноклубника, сообщает El Pais.

По информации издания, бразильский футболист дал понять это руководству французского клуба через третью сторону. Президент парижан Нассер Аль Хелаифи якобы заинтересовался этой идеей.

Издание ссылается на два источника - человека, который работает в ПСЖ, а также футболиста основного состава команды. По их данным Неймар и Мбаппе не ладят друг с другом, при этом первый опасается, что его одноклубник помешает ему выиграть награду лучшему игроку мира - Золотой мяч.

Французская сторона раздумывает над тем, чтобы обменять форварда на Коутиньо плюс доплату со стороны Барселоны. Тем самым парижане могут убить двух зайцев, ведь полузащитник каталонской команды является не только партнером по сборной, но и другом бразильца. Сделка оценивается в 300 млн евро, но возможен и обмен безо всякой доплаты.

6 января 2018 года лидер чемпионата Испании официально объявил о трансфере полузащитника Ливерпуля Филипе Коутиньо за 160 млн евро.

Прошлым летом ПСЖ взял у Монако Мбаппе в аренду с правом обязательного выкупа за 180 млн евро и сделал его вторым самым дорогим футболистом в истории. По итогам 2017 года нападающего признали лучшим молодым футболистом года в Европе.