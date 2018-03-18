ПСЖ вступил в борьбу за полузащитника Шахтера - СМИ

ПСЖ хочет летом подписать бразильского полузащитника Шахтера Фреда, сообщает Daily Star.
Ранее главным претендентом на Фреда был Манчестер Сити, где он должен был со временем заменить еще одного экс-игрока Шахтера Фернандиньо. Но в конце концов, они переключились на игрока дортмундской Боруссии Юлиана Вайгля.
Также на 25-летнего бразильца положил глаз Манчестер Юнайтед. Главный тренер манкунианцев рассматривает Фреда в качестве замены Майклу Каррику, который завершает карьеру, и Маруиану Феллаини, который летом собирается покинуть клуб.
Именно ПСЖ и Манчестер Юнайтед сейчас называют главными претендентами на игрока.
Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил о том, что ведущий полузащитник команды Фред уйдет летом либо в Манчестер Сити, либо в Манчестер Юнайтед.
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