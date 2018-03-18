ПСЖ вступил в борьбу за полузащитника Шахтера - СМИ

ПСЖ и Манчестер Юнайтед сейчас называют главными претендентами на игрока

ПСЖ хочет летом подписать бразильского полузащитника Шахтера Фреда, сообщает Daily Star.

Ранее главным претендентом на Фреда был Манчестер Сити, где он должен был со временем заменить еще одного экс-игрока Шахтера Фернандиньо. Но в конце концов, они переключились на игрока дортмундской Боруссии Юлиана Вайгля.

Также на 25-летнего бразильца положил глаз Манчестер Юнайтед. Главный тренер манкунианцев рассматривает Фреда в качестве замены Майклу Каррику, который завершает карьеру, и Маруиану Феллаини, который летом собирается покинуть клуб.

Именно ПСЖ и Манчестер Юнайтед сейчас называют главными претендентами на игрока.

Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил о том, что ведущий полузащитник команды Фред уйдет летом либо в Манчестер Сити, либо в Манчестер Юнайтед.