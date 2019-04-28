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ПСЖ в серии пенальти проиграл в финале Кубка Франции - видео

Сегодня, 13:43
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ПСЖ в серии пенальти проиграл в финале Кубка Франции - видео - фото

ФК ПСЖ

Ренни отыгрался после 0:2 и победил в серии пенальти

ПСЖ в серии пенальти уступил Ренну в финале Кубка Франции.

ПСЖ начал матч уверенно и уже на 13-й минуте повел в счете. Дани Алвес мощно пробил с лету из-за пределов штрафной, не оставив шансов голкиперу. Уже через восемь минут Неймар удвоил преимущество. Бразилец вышел один на один с голкипером и эффектно его перебросил.

Ренн отыграл один гол еще до перерыва. Помог ему в этом защитник парижан Преснель Кимпембе, который срезал мяч в собственные ворота. На 66-й минуте Ренн сравнял счет - Эдсон Мешер головой замкнул навес с углового.

В овертайме команды не забивали, а ПСЖ остался в меньшинстве - удаление заработал Киллиан Мбаппе.

В серии пенальти обе команды пробили по пять пенальти без промаха, но во время шестого удара нападающий ПСЖ Кристофер Нкунку пробил выше ворот.

Ренн - ПСЖ - 2:2 (6:5 после серии пенальти)
Голы: Кимпембе, 40 (автогол), Мешер, 66 - Алвес, 13, Неймар, 21
Удаление: Мбаппе (ПСЖ), 118

Ранее ПСЖ досрочно оформил чемпинство Франции.

НВ

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG)

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