ПСЖ в серии пенальти проиграл в финале Кубка Франции - видео Сегодня, 13:43 1203 Цей матеріал також доступний українською ФК ПСЖ Ренни отыгрался после 0:2 и победил в серии пенальти ФК ПСЖ

ПСЖ в серии пенальти уступил Ренну в финале Кубка Франции.

ПСЖ начал матч уверенно и уже на 13-й минуте повел в счете. Дани Алвес мощно пробил с лету из-за пределов штрафной, не оставив шансов голкиперу. Уже через восемь минут Неймар удвоил преимущество. Бразилец вышел один на один с голкипером и эффектно его перебросил.

Ренн отыграл один гол еще до перерыва. Помог ему в этом защитник парижан Преснель Кимпембе, который срезал мяч в собственные ворота. На 66-й минуте Ренн сравнял счет - Эдсон Мешер головой замкнул навес с углового.

В овертайме команды не забивали, а ПСЖ остался в меньшинстве - удаление заработал Киллиан Мбаппе.

В серии пенальти обе команды пробили по пять пенальти без промаха, но во время шестого удара нападающий ПСЖ Кристофер Нкунку пробил выше ворот.

Ренн - ПСЖ - 2:2 (6:5 после серии пенальти)

Голы: Кимпембе, 40 (автогол), Мешер, 66 - Алвес, 13, Неймар, 21

Удаление: Мбаппе (ПСЖ), 118

Ранее ПСЖ досрочно оформил чемпинство Франции.

НВ