ПСЖ спасся в матче с Наполи, Атлетико потерпел разгром в Дортмунде. Результаты матчей Лиги чемпионов - видео

Состоялись восемь матчей третьего тура Лиги чемпионов.
В одном из центральных матчей тура Барселона дома победила Интер. При отсутствии травмированного Лионеля Месси забивать пришлось Рафинье и Хорди Альбе. Первый воспользовался пасом Суареса и в одно касание отправил мяч в сетку, а второго вывел на ударную позицию Ракитич. Интер имел несколько возможностей забить, но в итоге Барселона одержала заслуженную победу. В другом матче группы ПСВ разошелся миром с Тоттенхэмом - 2:2.
В еще одном центральном матче тура ПСЖ дома спасся в матче с Наполи. Итальянская команда дважды выходила вперед, но парижанам каждый раз удавалось забить гол. Второй мяч ПСЖ забил на 92-й минуте - Ди Марии удался блестящий удар в угол ворот. Ливерпуль не оставил шансов Црвене Звезде - 4:0, возглавив с шестью очками группу С.
Достаточно неожиданно легкую победу одержала дортмундская Боруссия над мадидським Атлетико. Дортмундцы отгрузили в ворота "матрасников" аж 4 гола. На это у команды Симеоне не нашлось никаких контраргументов - 4:0. В другом матче группы А Брюгге дома сыграл вничью с Монако.
В группе D Шальке и Галатасарай голов не забивали. Украинский хавбек гельзенкирхенцев Евгений Коноплянка провел на поле 77 минут, после чего был заменен. Порту на выезде победил московский Локомотив со счетом 1:3 и стал лидером группы D.
Группа А
Боруссия Д - Атлетико - 4:0
Голы: Витсель, 38, Геррейро, 73, 89, Санчо, 83
Брюгге - Монако - 1:1
Голы: Уэсли, 39 - Силла, 32
Обзор матча
Группа B
Барселона - Интер - 2:0
Голы: Рафинья, 32, Альба, 83
Барселона: тер Штеген - Роберто, Пике, Ленгле, Альба - Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 78) - Рафинья (Семеду, 72), Суарес, Коутиньо (Мунир, 88)
Интер: Ханданович - Д'Амброзио, Шкриниар, Миранда, Асамоа - Весино, Брозович - Кандрева (Политано, 46), Валеро (Мартинес, 63), Перишич (Кейта, 77) - Икарди
Предупреждение: Суарес - Брозович, Шкриниар, Мартинес.
ПСВ - Тоттенхэм - 2:2
Голы: Лосано, 30 де Йонг, 87 - Моура, 39, Кейн, 55
Удаление: Льорис, 79
Обзор матча
Группа С
ПСЖ - Наполи - 2:2
Голы: Руй, 61, Ди Мария, 90+2 - Инсинье, 29 Мартинес, 77
Обзор первого тайма
Обзор второго тайма
Ливерпуль - Црвена Звезда - 4:0
Голы: Фирмино, 20 Салах, 45, 51 (пен), Мане, 80
Нереализованный пенальти: Мане, 77
Группа D
Локомотив - Порту - 1:3
Голы: Мирначук, 38 - Марега, 26 Эррера, 35, Корона, 47
Удаление: Квиркелия, 76 (Л)
Нереализованный пенальти: Фернандес, 10 (Л)
Галатасарай - Шальке - 0:0
Таблица сайта Myscore.com.ua
Во вторник, 23 октября, в рамках третьего тура Лиги чемпионов Шахтер потерпел разгромное поражение от Манчестер Сити - 0:3.
НВ
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования