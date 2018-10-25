ПСЖ спасся в матче с Наполи, Атлетико потерпел разгром в Дортмунде. Результаты матчей Лиги чемпионов - видео

Состоялись восемь матчей третьего тура Лиги чемпионов.

В одном из центральных матчей тура Барселона дома победила Интер. При отсутствии травмированного Лионеля Месси забивать пришлось Рафинье и Хорди Альбе. Первый воспользовался пасом Суареса и в одно касание отправил мяч в сетку, а второго вывел на ударную позицию Ракитич. Интер имел несколько возможностей забить, но в итоге Барселона одержала заслуженную победу. В другом матче группы ПСВ разошелся миром с Тоттенхэмом - 2:2.

В еще одном центральном матче тура ПСЖ дома спасся в матче с Наполи. Итальянская команда дважды выходила вперед, но парижанам каждый раз удавалось забить гол. Второй мяч ПСЖ забил на 92-й минуте - Ди Марии удался блестящий удар в угол ворот. Ливерпуль не оставил шансов Црвене Звезде - 4:0, возглавив с шестью очками группу С.

Достаточно неожиданно легкую победу одержала дортмундская Боруссия над мадидським Атлетико. Дортмундцы отгрузили в ворота "матрасников" аж 4 гола. На это у команды Симеоне не нашлось никаких контраргументов - 4:0. В другом матче группы А Брюгге дома сыграл вничью с Монако.

В группе D Шальке и Галатасарай голов не забивали. Украинский хавбек гельзенкирхенцев Евгений Коноплянка провел на поле 77 минут, после чего был заменен. Порту на выезде победил московский Локомотив со счетом 1:3 и стал лидером группы D.

Группа А

Боруссия Д - Атлетико - 4:0

Голы: Витсель, 38, Геррейро, 73, 89, Санчо, 83

Брюгге - Монако - 1:1

Голы: Уэсли, 39 - Силла, 32

Обзор матча

Группа B

Барселона - Интер - 2:0

Голы: Рафинья, 32, Альба, 83

Барселона: тер Штеген - Роберто, Пике, Ленгле, Альба - Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 78) - Рафинья (Семеду, 72), Суарес, Коутиньо (Мунир, 88)

Интер: Ханданович - Д'Амброзио, Шкриниар, Миранда, Асамоа - Весино, Брозович - Кандрева (Политано, 46), Валеро (Мартинес, 63), Перишич (Кейта, 77) - Икарди

Предупреждение: Суарес - Брозович, Шкриниар, Мартинес.

ПСВ - Тоттенхэм - 2:2

Голы: Лосано, 30 де Йонг, 87 - Моура, 39, Кейн, 55

Удаление: Льорис, 79

Обзор матча

Группа С

ПСЖ - Наполи - 2:2

Голы: Руй, 61, Ди Мария, 90+2 - Инсинье, 29 Мартинес, 77

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Ливерпуль - Црвена Звезда - 4:0

Голы: Фирмино, 20 Салах, 45, 51 (пен), Мане, 80

Нереализованный пенальти: Мане, 77

Группа D

Локомотив - Порту - 1:3

Голы: Мирначук, 38 - Марега, 26 Эррера, 35, Корона, 47

Удаление: Квиркелия, 76 (Л)

Нереализованный пенальти: Фернандес, 10 (Л)

Галатасарай - Шальке - 0:0

Таблица сайта Myscore.com.ua

Во вторник, 23 октября, в рамках третьего тура Лиги чемпионов Шахтер потерпел разгромное поражение от Манчестер Сити - 0:3.

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