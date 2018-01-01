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ПСЖ сделал официальное заявление относительно информации о продаже Мбаппе и Неймара

Сегодня, 14:46
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Мбаппе и Неймар останутся в ПСЖ

Французский Пари Сен-Жермен опроверг информацию издания L'Equipe о возможной продаже форвардов Килиана Мбаппе и Неймара во время зимнего трансферного окна.

Такое заявление парижский клуб обнародовал на своем официальном сайте.

L'Equipe сообщал, что ПСЖ вынужден будет продать Мбаппе и Неймара из-за угрозы санкций за несоблюдение требований финансового фэйр-плей.

Парижский клуб опроверг эту информацию и обвинил издание в нечестной политике редакции относительно их клуба.

"Кроме того, что наш клуб со всей уверенностью опровергает эти нелепые утверждения, ПСЖ в очередной раз удивляется нечестности L'Equipe и скрытым мотивам их редакционной политики в отношении нашего клуба", - говорится в официальном заявлении ПСЖ.

Кроме этого, ПСЖ выразил возмущение по поводу недавней информации L'Equipe, в котором говорилось о том, что уругвайскому форварду Эдинсону Кавани вроде бы не нравится быть в клубе.

"Мы столкнулись с дезинформацией, организованной L'Equipe, с его неутомимой попыткой подорвать имидж ПСЖ, мы - самый популярный и успешный клуб во Франции, и мы подтверждаем свое желание двигаться вперед и вести диалог только с добросовестными собеседниками", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ПСЖ продаст одного из своих звездных нападающих Неймара и Килиана Мбаппе в результате нарушения правил УЕФА о безубыточности, а Реал готов приобрести одного из них.

Также СМИ сообщали, что Барселона планирует использовать своего нападающего Усмана Дембеле для возвращения в команду форварда ПСЖ Неймара.

Теги:   Килиан Мбаппе Неймар Трансферы ПСЖ (Paris SG)

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