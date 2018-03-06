ПСЖ - Реал. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Для выхода в четвертьфинал ПСЖ нужно побеждать 2:0 или с разницей в три гола

НВ следит за ходом ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Реалом, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 6 марта, в 21.45 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Ареола - Дани Алвеш, Маркиньос, Тиаго Силва, Курзава - Верратти, Мотта, Рабьо - Ди Мария, Кавани, Мбаппе

Реал: Навас - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Модрич, Каземиро, Кроос - Лукас Васкес, Роналду, Асенсио

Онлайн трансляция матча, который состоится в Париже на стадионе Парк де Пренс, начнется 6 марта в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

ПСЖ: выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, если победит 2:0 или с разницей в три гола, поскольку проиграл в первом поединке на выезде 1:3. Команда победила в 10-ти из 11-ти предыдущих матчей во всех турнирах при одном поражении как раз от Реала. Подопечные Унаи Эмери не смогут рассчитывать в поединке на свою главную звезду и лидера атак Неймара из-за травмы.

Реал: выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, если победит, сыграет вничью, проиграет с разницей в один или два мяча (за исключением счета 0:2). Команда потерпела одно поражение в предыдущих девяти матчах во всех турнирах при семи победах. У подопечных Зинедина Зидана под вопросом участие в игре системообразующих полузащитников Тони Крооса и Луки Модрича.

Статистика знает семь матчей между этими соперниками: Реал побеждал три раза, ПСЖ - два. Еще два поединка завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается ПСЖ - коэффициент на его победу равен 1,95, тогда как выигрыш Реала оценивается в 3,50, а ничья - в 4,00. В то же время, коэффициенты на проход ПСЖ и Реала составляют 3,50 и 1,28 соответственно.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Реал уже прибыл в Париж и провел тренировку на Парк де Пренс, где состоится игра:

Последняя тренировка ПСЖ перед матчем против Реала: