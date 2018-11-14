ПСЖ попал под угрозу исключения из Лиги чемпионов и продажи Неймара или Мбаппе - медиа

ПСЖ может продать Неймара (слева) или Мбаппе для закрытия убытков

ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов за нарушение правил Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о безубыточности клубов - так называемого финансового фэйр плэй, вследствие чего рискует продать одного из звездных нападающих Неймара или Килиана Мбаппе, сообщает L’Équipe.

По информации авторитетного издания, УЕФА намерен изучить спонсорские соглашения французского клуба, которые оказались завышенными, а также полные детали покупки Неймара и Килиана Мбаппе летом 2017 года.

Из-за этого счета Пари Сен-Жермен могут получить отрицательные цифры. Согласно новому заявлению Союза, он может возобновить закрытые расследования о соответствии клубов финансовому фэйр плэй после недавних публикаций Football Leaks.

Арбитражный комитет УЕФА уменьшил сумму спонсорских контрактов ПСЖ на 37 процентов и установил их стоимость в 87 миллионов евро по сравнению с 138 миллионами евро, объявленными французской стороной.

Эти корректировки приведут к убыткам клуба в размере 84 млн евро по итогам сезона 2016/2017, тогда как согласно правилам УЕФА, они не могут быть больше 30 млн евро в течение финансового года. Из-за подписания Неймара и Мбаппе чемпиону Франции также нужно находить по 150 млн евро в год для своей безубыточности.

Ранее Football Leaks сообщал, что нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино во времена пребывания на посту генерального секретаря УЕФА помог Манчестер Сити и ПСЖ избежать наказаний за нарушение правил финансового фэйр плэй.