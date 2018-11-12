ПСЖ попал под риск запрета на подписание новых футболистов - СМИ

Международня федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) может запретить чемпиону Франции ПСЖ подписывать новых футболистов, сообщает AS со ссылкой на телеканал France 2, который в эфире показал сюжет, основанный на информации Football Leaks, известного своими расследованиями.

По информации источника, это связано с тем, что в 2015 году парижский клуб подписал 12-летнего на тот момент футболиста Барселоны Кайса Руиса.

ПСЖ якобы предложил фиктивную работу отцу игрока, наняв его скаутом, чтобы обойти запрет на покупку юных футболистов. Правила ФИФА позволяют подписывать контракты с несовершеннолетними игроками лишь по семейным обстоятельствам.

После подписания соглашения Руис получил подписной бонус в размере 400 тысяч евро. В этом году 16-летний франко-марокканский футболист подписал уже профессиональный контракт с парижанами до 2021 года.

На данный момент ФИФА ведет расследование этого дела. Если вина ПСЖ будет доказана, ему грозит трансферный бан, которому ранее подвергались испанские клубы Атлетико, Барселона и Реал.

Ранее сообщалось, что нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино во времена пребывания на посту генерального секретаря УЕФА помог Манчестер Сити и ПСЖ избежать наказаний за нарушение правил финансового фэйр-плей.