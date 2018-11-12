12 ноября 2018, понедельник

ПСЖ попал под риск запрета на подписание новых футболистов - СМИ

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ПСЖ может получить трансферный бан

ПСЖ может получить трансферный бан

Международня федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) может запретить чемпиону Франции ПСЖ подписывать новых футболистов, сообщает AS со ссылкой на телеканал France 2, который в эфире показал сюжет, основанный на информации Football Leaks, известного своими расследованиями.

По информации источника, это связано с тем, что в 2015 году парижский клуб подписал 12-летнего на тот момент футболиста Барселоны Кайса Руиса.

ПСЖ якобы предложил фиктивную работу отцу игрока, наняв его скаутом, чтобы обойти запрет на покупку юных футболистов. Правила ФИФА позволяют подписывать контракты с несовершеннолетними игроками лишь по семейным обстоятельствам.

После подписания соглашения Руис получил подписной бонус в размере 400 тысяч евро. В этом году 16-летний франко-марокканский футболист подписал уже профессиональный контракт с парижанами до 2021 года.

На данный момент ФИФА ведет расследование этого дела. Если вина ПСЖ будет доказана, ему грозит трансферный бан, которому ранее подвергались испанские клубы Атлетико, Барселона и Реал.

Ранее сообщалось, что нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино во времена пребывания на посту генерального секретаря УЕФА помог Манчестер Сити и ПСЖ избежать наказаний за нарушение правил финансового фэйр-плей.

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