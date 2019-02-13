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ПСЖ победил Манчестер Юнайтед в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 00:04
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EPA

ПСЖ увозит победу из Манчестера

ПСЖ со счетом 2:0 переиграл на выезде Манчестер Юнайтед в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый тайм, в целом, вышел равным. Вместе с тем, самый острый момент создали гости, когда Юлиан Дракслер пасом в одно касание вывел Килиана Мбаппе на ударную позицию, но тот не попал в створ ворот.

Неприятности для МЮ начались в конце первого тайма, когда повреждение получил Джесси Лингард. В перерыве заменить пришлось еще одного нападающего - Антони Марсьяля. 

ПСЖ открыл счет на 53-й минуте. После розыгрыша углового никто не прикрыл Преснеля Кимпембе, который в одно касание распечатал ворота соперника.

На исходе часа игры чемпион Франции удвоил голевой перевес. Анхель Ди Мария сделал тонкую передачу на Мбаппе, и тот в одно касание отправил мяч мимо в угол ворот.

В оставшееся время хозяева поля предприняли попытки отыграться, но не создали острых моментов и в концовке матча остались в меньшинстве после удаления Поля Погба.

Ответный поединок состоится в Париже 6 марта. 

Манчестер Юнайтед - ПСЖ 0:2

Голы: Кимпембе, 53, Мбаппе, 60

МЮ: Де Хеа — Янг, Линделеф, Байи, Шоу — Эррера, Матич, Погба  — Лингард (Санчес, 45+4), Рашфорд (Лукаку, 84), Марсьяль (Мата, 46)

ПСЖ: Буффон — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат — Верратти (Паредес, 75), Маркиньос — Алвеш, Дракслер, Ди Мария (Дагба, 81) — Мбаппе

Предупреждены: Погба, Янг, Линделеф, Эррера, Шоу — Кимпембе, Дракслер, Бернат, Алвеш

Удален: Погба, 89 (вторая желтая карточка)

НВ

Теги:   ПСЖ (Paris SG) Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов Футбол

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