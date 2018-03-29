ПСЖ определился с назначением нового главного тренера - СМИ

Вероятнее всего, нынешний наставник Унаи Эмери покинет команду после окончания сезона

Руководство Пари Сен-Жермен уже определилось с тем, кто заменит Унаи Эмери на должности главного тренера, сообщает RMC.

Источник не называет конкретного имени, при этом исключив несколько вариантов. Следующим тренером ПСЖ точно будет не итальянец, а это исключает кандидатуры Карло Анчелотти, Антонио Конте (Челси) и Массимилиано Аллегри (Ювентус).

Также сообщается, что будущий тренер парижан сейчас работает в другом клубе - таким образом исключаются кандидатуры безработных Томаса Тухеля и Луиса Энрике.

По информации RMC, под все критерии и требования ПСЖ попадают Диего Симеоне (Атлетико), Маурисио Почеттино (Тоттенхэм) и Сержиу Консейсау (Порту), которых связывали с должностью главного тренера ПСЖ в последние несколько недель.

Помимо главного тренера, ПСЖ намерен подписать голкипера, левого защитника, опорного хавбека и форварда. Интерес присутствует сразу к нескольким звездным игрокам.