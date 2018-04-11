ПСЖ оказался под угрозой дисквалификации из Лиги чемпионов из-за финансовых разбирательств - СМИ

Вопросы к французскому клубу появились после трансферов Неймара и Килиана Мбаппе

Французскому ПСЖ может грозить крупный штраф или дисквалификация из Лиги Чемпионов из-за расследования УЕФА по поводу происхождения спонсорских денег у клуба.

По сообщениям Financial Times, УЕФА наняла агенство Octagon для оценки происхождения спонсорских денег парижского клуба. Существует предположение, что ПСЖ получает деньги от структур и спонсоров, которые так или иначе приближены к владельцам клуба из Катара.

Также Octagon должен расследовать реальную стоимость коммерческих контрактов, заключенных парижанами. Согласно предварительному расследованию, часть коммерческих сделок были согласованы по завышенной цене.

Многие чиновники УЕФА считают, что ПСЖ искусственно подпитывается деньгами ради увеличения бюджета для больших трат на трансферном рынке. Вопросы к французскому клубу появились прошлым летом после трансферов Неймара из Барселоны и Килиана Мбаппе из Монако на сумму почти в 400 миллионов евро.

В случае, если УЕФА признает ПСЖ виновным в нарушении финансовых правил, клубу грозят различные санкции - от штрафа до дисквалификации из Лиги чемпионов.

Ранее СМИ стало известно о грандиозных трансферных планах ПСЖ - французы намерены подписать голкипера, левого защитника, опорного хавбека и форварда.