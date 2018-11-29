ПСЖ обыграл Ливерпуль, Атлетико и Дортмунд вышли в плей-офф. Результаты матчей Лиги чемпионов - видео

В среду, 28 ноября, завершился пятый тур группового этапа Лиги чемпионов.
В группе А перед заключительным игровым днем решились практически все вопросы. В пятом туре Атлетико обыграл Монако, а Боруссия Дортмунд сыграла вничью с Брюгге, благодаря чему испанский и немецкий клубы досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Брюгге гарантировал себе попадание в Лигу Европы, Монако точно финиширует последним.
Группа А
Атлетико — Монако 2:0
Голы: Б. Бадьяшиль, 2 (в свои ворота), Гризманн, 24
Боруссия Д — Брюгге 0:0
В квартете B Барселона гарантировала себе выход в плей-офф еще после прошлого тура, но в отчетный игровой день на выезде одолела ПСВ и обеспечила себе первое место. За вторую путевку в 1/8 финала поспорят Тоттенхэм и Интер, матч которых в пятом туре завершился минимальной победой лондонцев со счетом 1:0.
Группа B
ПСВ — Барселона 1:2
Голы: Де Йонг, 83 — Месси, 62, Пике, 70
Тоттенхэм — Интер 1:0
Гол: Эриксен, 80
В группе C перед заключительным игровым днем все впереди. В пятом туре ПСЖ обыграл Ливерпуль и опередил мерсисайдцев в турнирной таблице, а лидером квартета стал Наполи, который на своем поле уверенно разобрался с Црвеной Звездой.
На выход в плей-офф претендуют сразу три европейских гранда, а Црвена Звезда еще не потеряла шансы на попадание в Лигу Европы.
Группа C
ПСЖ - Ливерпуль 2:1
Голы: Бернат, 13, Неймар, 37 — Милнер, 45+1 (с пенальти)
Наполи — Црвена Звезда 3:1
Голы: Гамшик, 11, Мертенс, 33, 52 — Бен-Набуан, 57
В квартете D Порту на своем поле обыграл Шальке со счетом 3:1 и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, причем с первого места. Немцы, несмотря на поражение, не опустятся со второй позиции и также уже пробились в 1/8 финала.
Локомотив, обыграв на своем поле Галатасарай, оставил для себя шансы на попадание в Лигу Европы.
Группа D
Локомотив — Галатасарай 2:0
Голы: Донк, 43 (в свои ворота), Игнатьев, 54
Порту — Шальке 3:1
Голы: Милитао, 52, Корона, 55, Марега, 90+4 — Бенталеб, 88 (с пенальти)
Турнирное положение
Таблица сайта Myscore.com.ua
Напомним, накануне в плей-офф Лиги чемпионов пробились еще семь клубов.
Ранее в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер со счетом 3:2 в концовке матча переиграл на выезде немецкий Хоффенхайм.
НВ
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Подписаться на журнал
Комментарии
Правила комментирования