ПСЖ обыграл Ливерпуль, Атлетико и Дортмунд вышли в плей-офф. Результаты матчей Лиги чемпионов - видео

Атлетико разобрался с Монако и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В среду, 28 ноября, завершился пятый тур группового этапа Лиги чемпионов.

В группе А перед заключительным игровым днем решились практически все вопросы. В пятом туре Атлетико обыграл Монако, а Боруссия Дортмунд сыграла вничью с Брюгге, благодаря чему испанский и немецкий клубы досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Брюгге гарантировал себе попадание в Лигу Европы, Монако точно финиширует последним.

Группа А

Атлетико — Монако 2:0

Голы: Б. Бадьяшиль, 2 (в свои ворота), Гризманн, 24

Боруссия Д — Брюгге 0:0

В квартете B Барселона гарантировала себе выход в плей-офф еще после прошлого тура, но в отчетный игровой день на выезде одолела ПСВ и обеспечила себе первое место. За вторую путевку в 1/8 финала поспорят Тоттенхэм и Интер, матч которых в пятом туре завершился минимальной победой лондонцев со счетом 1:0.

Группа B

ПСВ — Барселона 1:2

Голы: Де Йонг, 83 — Месси, 62, Пике, 70

Тоттенхэм — Интер 1:0

Гол: Эриксен, 80

В группе C перед заключительным игровым днем все впереди. В пятом туре ПСЖ обыграл Ливерпуль и опередил мерсисайдцев в турнирной таблице, а лидером квартета стал Наполи, который на своем поле уверенно разобрался с Црвеной Звездой.

На выход в плей-офф претендуют сразу три европейских гранда, а Црвена Звезда еще не потеряла шансы на попадание в Лигу Европы.

Группа C

ПСЖ - Ливерпуль 2:1

Голы: Бернат, 13, Неймар, 37 — Милнер, 45+1 (с пенальти)

Наполи — Црвена Звезда 3:1

Голы: Гамшик, 11, Мертенс, 33, 52 — Бен-Набуан, 57

В квартете D Порту на своем поле обыграл Шальке со счетом 3:1 и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, причем с первого места. Немцы, несмотря на поражение, не опустятся со второй позиции и также уже пробились в 1/8 финала.

Локомотив, обыграв на своем поле Галатасарай, оставил для себя шансы на попадание в Лигу Европы.

Группа D

Локомотив — Галатасарай 2:0

Голы: Донк, 43 (в свои ворота), Игнатьев, 54

Порту — Шальке 3:1

Голы: Милитао, 52, Корона, 55, Марега, 90+4 — Бенталеб, 88 (с пенальти)

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Напомним, накануне в плей-офф Лиги чемпионов пробились еще семь клубов.

Ранее в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер со счетом 3:2 в концовке матча переиграл на выезде немецкий Хоффенхайм.

НВ