ПСЖ назвал цену Неймара - СМИ

Французский ПСЖ готов продать форварда сборной Бразилии Неймара, сообщает AS со ссылкой на телеканал Beteve.

По информации источника, 26-летний нападающий сам попросил руководство парижского клуба продать его, поскольку хочет вернуться в чемпионат Испании. ПСЖ готов отпустить Неймара за 200 миллионов евро.

Издание сообщает, что на Неймара в чемпионате Испании продолжают претендовать Барселона и Реал.

В октябре появилась информация, что Неймар намерен вернуться в каталонскую команду. Бразильский футболист якобы по-прежнему сожалеет о своем решении перейти во французский коллектив, где его не мотивирует уровень местного чемпионата, кроме того, он скучает по бывшим одноклубникам, а климат в Париже его не устраивает.

По данным СМИ, Барселона хочет, чтобы нападающий ПСЖ публично заявил о желании покинуть свой нынешний клуб для возвращения в каталонскую команду.

Накануне появилась информация, что Барселона планирует использовать своего нападающего Усмана Дембеле для возвращения в команду форварда ПСЖ Неймара.