ПСЖ назначил нового наставника

Тухель подписал с ПСЖ контракт на два года

Новым главным тренером ПСЖ стал Томас Тухель.

Как сообщает официальный сайт французского клуба, немецкий специалист заключил соглашение сроком на два года.

Предыдущей командой, которую возглавлял Тухель, была дортмундская Боруссия в 2015-2017 годах. Специалист сменит на этом посту Унаи Эмери, который пришел в клуб позапрошлым летом.

Сообщалось, что немецкий тренер также рассматривался лондонским Арсеналом среди кандидатов на пост менеджера коллектива.

Недавно Эмери сообщил, что покинет свой пост по завершении текущего сезона. Под его руководством в текущей кампании команда выиграла чемпионат страны, Кубок Франции, а также Кубок французской лиги.

Перед этим СМИ рассказали, что руководство Пари Сен-Жермен уже определилось с тем, кто заменит Эмери на должности главного тренера, но среди них исключался вариант с приглашением Тухеля.