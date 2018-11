ПСЖ - Ливерпуль. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

НВ следит за игрой пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ (Франция) и Ливерпулем (Англия), а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 28 ноября, в 22.00 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Буффон - Маркиньос, Тьяго Силва, Кимпембе - Менье, Верратти, Рабьо, Бернат - Мбаппе, Кавани, Неймар

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Вейналдум - Милнер, Фирмино, Мане - Салах

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Париже на стадионе Парк де Пренс, начнется 28 ноября в 22.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

ПСЖ: занимает третье место в группе C Лиги чемпионов с пятью очками с отставанием в один балл от лидера Наполи и второго в квартете Ливерпуля (в плей-офф выходят две лучшие команды группы). Команда подходит к игре с 12-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при двух ничьих. Под вопросом участие из-за травм основных нападающих Килиана Мбаппе и Неймара.

Ливерпуль: занимает второе место в группе C Лиги чемпионов с шестью очками, проигрывая лидеру Наполи по личным встречам. Команда подходит к игре с одним поражением в семи предыдущих матчах во всех турнирах при одной ничьей. Под вопросом участие основного защитника Джо Гомеса.

Статистика знает три официальных матча между соперниками. Дважды сильнее оказывался Ливерпуль, включая игру первого тура группового раунда Лиги чемпионов этого сезона (3:2), в одном случае побеждал ПСЖ.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: ПСЖ является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 2,05, тогда как выигрыш Ливерпуля оценивается в 3,30, а ничья - в 3,90.

Этот гол принес Ливерпулю победу над ПСЖ в первом матче:

Another big night in the #UCL tomorrow.⚽️????



An atmosphere to remember, a dramatic finish and that Firmino celebration.????????



Last time out against PSG... pic.twitter.com/IhJsTBTGds