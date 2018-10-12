ПСЖ и Црвену Звезду заподозрили в участии в договорном матче - СМИ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подозревает, что матч второго тура Лиги чемпионов между Пари Сен-Жермен и Црвеной Звездой (6:1) мог быть договорным, сообщает L`Equipe.

По сообщению издания, УЕФА получил информацию, что один из представителей Црвены Звезды через посредника поставил 5 млн евро на поражение сербской команды в матче с ПСЖ с разницей в пять мячей. В итоге матч завершился победой французской команды со счетом 6:1 и, соответственно, ставка сыграла.

УЕФА уже оповестил о данном факте прокуратуру Франции.

Во втором туре Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле разгромил сербскую Црвену Звезду со счетом 6:1. Хет-триком в составе парижан отличился бразильский нападающий Неймар.