ПСЖ и Црвена Звезда ответили на обвинения в участии в договорном матче

Пари Сен-Жермен и Црвена Звезда выступили с официальными заявлениями по поводу обвинения французского издания L'Equipe в том, что их матч во втором туре Лиги чемпионов мог иметь договорной характер.

Парижский клуб на официальном сайте пригрозил L'Equipe иском в суд.

"ПСЖ открыт к процессу расследования и не потерпит ни малейшего вреда репутации клуба. Мы оставляем за собой право подать иск против тех, кто занимается клеветой и наносит вред клубу или его представителям", - ответил на обвинения ПСЖ.

"Црвена Звезда с максимальной злостью и отвращением опровергает сегодняшнюю публикацию в L'Equipe. Мы настаиваем на том, чтобы УЕФА и компетентные органы в Сербии и Франции занялись расследованием и поставили в этом вопросе точку", - говорится в заявлении Црвены Звезды.

Ранее УЕФА получил информацию, что один из представителей Црвены Звезды через посредника поставил 5 млн евро на поражение сербской команды в матче с ПСЖ с разницей в пять мячей. В итоге матч завершился победой французской команды со счетом 6:1 и, соответственно, ставка сыграла.