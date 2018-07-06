ПСЖ готов заплатить 100 млн фунтов стерлингов за полузащитника Челси - СМИ

ПСЖ намерен приобрести полузащитника Челси и сборной Франции Нгола Канте и готов выложить за трансфер игрока 100 млн фунтов стерлингов.

По информации Bleacher Report, 27-летний Канте является приоритетным вариантом для парижского клуба. ПСЖ попытается подписать футболиста уже этим летом, однако, сообщается, что Челси не желает расставаться со своим основным полузащитником.

ПСЖ, в свою очередь, готов предложить Канте солидную зарплату - 220 тысяч фунтов стерлингов в неделю, на 100 тысяч больше, чем игрок сейчас получает в лондонском клубе.

В прошлом сезоне Канте сыграл за Челси в 34 матчах, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.

Сегодня, 6 июля, сборная Франции с Нголо Канте в составе обыграла команду Уругвая и пробилась в полуфинал чемпионата мира-2018.