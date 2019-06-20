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ПСЖ готов продать Неймара за рекордную сумму — СМИ

Сегодня, 00:30
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ПСЖ готов продать Неймара за рекордную сумму — СМИ - фото

REUTERS/Ricardo Moraes

Неймар перешел в ПСЖ за 222 млн евро

Пари Сен-Жермен готов продать звездного нападающего Неймара за 300 млн евро, сообщает Le Parisien.

По информации прессы, клуб решил запросить в потенциальных покупателей такую сумму из-за того, что не желает продавать игрока, который был приобретен только два сезона назад за 222 млн евро.

Если ПСЖ удастся продать Неймара за 300 млн евро, то это станет новым трансферным рекордом в истории футбола.

Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до 2022 года.

Нынешний трансферный рекорд также принадлежит Неймару, который перешел в ПСЖ из Барселоны за 222 млн евро.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал возобновил интерес к Неймару.

Также, по информации СМИ, в трансфере Неймара заинтересована Барселона, которая готова отдать в ПСЖ одного из трех своих игроков — Коутиньо, Ивана Ракитича или Усмана Дембеле.

Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года. Его трансфер обошелся парижскому клубу в 222 млн евро и стал самым дорогим в истории футбола.

Теги:   Трансферы ПСЖ (Paris SG) Неймар

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