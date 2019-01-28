ПСЖ до конца марта остался без Неймара - медиа Сегодня, 19:07 168 Цей матеріал також доступний українською EPA У Неймара рецидив травмы EPA

Звездный нападающий ПСЖ Неймар выбыл до конца марта из-за травмы, сообщает L’Equipe.



По информации авторитетного издания, у 26-летнего бразильца диагностировали рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги.

Тем самым один из главных игроков атаки парижской команды не поможет ей в обоих поединках 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед 12 февраля и 6 марта.

По данным медиа, пока что врачи французского клуба и сборной Бразилии не могут согласовать вопрос возможной операции игроку.

Отмечается, что решение о хирургическом вмешательстве будет принято сегодня, 28 января, а шансы на это составляют 90 процентов. В таком случае Неймар пропустит остаток сезона.

Сообщалось, что нападающий ПСЖ получил рецидив повреждения пятой плюсневой кости правой ноги в матче /16 финала Кубка Франции против Страсбурга.