Андрей Смирнов
Вакарчук сдался без боя
Анатолий Амелин
50% нашей экономики мы дарим миру
Илья Кенигштейн
Чужой среди своих
Кристина Бердинских
Юля забыла о конкурентах

ПСЖ до конца марта остался без Неймара - медиа

Сегодня, 19:07
168
Цей матеріал також доступний українською

EPA

У Неймара рецидив травмы

Звездный нападающий ПСЖ Неймар выбыл до конца марта из-за травмы, сообщает L’Equipe.

По информации авторитетного издания, у 26-летнего бразильца диагностировали рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги.

Тем самым один из главных игроков атаки парижской команды не поможет ей в обоих поединках 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед 12 февраля и 6 марта.

По данным медиа, пока что врачи французского клуба и сборной Бразилии не могут согласовать вопрос возможной операции игроку. 

Отмечается, что решение о хирургическом вмешательстве будет принято сегодня, 28 января, а шансы на это составляют 90 процентов. В таком случае Неймар пропустит остаток сезона.

Сообщалось, что нападающий ПСЖ получил рецидив повреждения пятой плюсневой кости правой ноги в матче /16 финала Кубка Франции против Страсбурга.

Теги:   Французская Лига 1 Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов Неймар ПСЖ (Paris SG) Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Футбол

Вчера, 17:32

article_img
Умер известный украинский спортивный комментатор
2058
Футбол

Сегодня, 15:33

article_img
Карпаты объявили о подписании защитника испанского клуба
1986
Футбол

Вчера, 01:13

article_img
Шахтер стал фаворитом в борьбе за 19-летнего бразильца - СМИ
1004

Главное

События

Сегодня, 09:10

article_img
Главное за выходные: протесты в Венесуэле, хакерский архив о войне на Донбассе и участие Савченко в выборах
Компании/Рынки

Сегодня, 19:26

article_img
Экс-министр финансов Данилюк объяснил, почему украинский газ может быть дороже импортируемого
Геополитика

Вчера, 22:40

article_img
Белый дом пригрозил "значительным ответом" на любое насилие в Венесуэле