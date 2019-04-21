ПСЖ без игры досрочно стал чемпионом Франции Вчера, 19:43 304 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Stephane Mahe ПСЖ мог оформить чемпионство в каждом из трех предыдущих туров REUTERS/Stephane Mahe

Пари Сен-Жермен завоевал чемпионский титул во Франции за пять туров до завершения национального первенства.



Парижский клуб стал лучшей командой страны без игры, поскольку его главный преследователь Лилль не сумел победить на выезде Тулузу - 0:0.

Тем самым отрыв ПСЖ на вершине турнирной таблицы составил 16 очков, тогда как в оставшихся матчах его конкурент мог бы набрать только 15.

Примечательно, что Пари Сен-Жермен мог стать чемпионом в каждом из трех предыдущих туров, но сперва не сумел победить Страсбург (2:2), а затем проиграл Лиллю (1:5) и Нанту (2:3).

Сообщалось, что полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо достиг устной договоренности с Реалом о летнем переходе.

Ранее СМИ узнали, что нападающий Неймар начал переговоры со своим нынешним клубом Пари Сен-Жермен о продлении контракта.

НВ