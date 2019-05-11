Провел мастер-класс в Динамо. Легенда Манчестер Сити завершил карьеру и может стать тренером в Украине - агент
Агент легендарного в прошлом полузащитника Манчестер Сити Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал, что его клиент завершает карьеру игрока и может начать тренировать в Украине.
В интервью Sport24 представитель экс-футболиста донецкого Металлурга заявил, что по своему физическому состоянию ивуариец мог бы выступать еще лет пять.
"Но мы пришли к выводу, что ему, игравшему за Барселону и Манчестер Сити, не с руки опускать планку. Мы с Яя выбрали другой путь: уйти чемпионом и начать новый этап в жизни – карьеру тренера", - добавил Селюк.
Как убежден агент, Туре достигнет еще больших высот на тренерском поприще, чем в роли футболиста. По его мнению, тот будет первым африканцем-тренером в английской Премьер-лиге.
"И, кстати, есть варианты в России и Украине. Яя недавно провел мастер-класс в киевском Динамо, где им все остались очень довольны", - заключил Селюк.
Недавно Яя Туре заявил, что подвергался расизму, когда выступал за донецкий Металлург.