Провел мастер-класс в Динамо. Легенда Манчестер Сити завершил карьеру и может стать тренером в Украине - агент Сегодня, 00:27 73 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо via Twitter В апреле Яя Туре провел мастер-класс в академии Динамо ФК Динамо via Twitter

Агент легендарного в прошлом полузащитника Манчестер Сити Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал, что его клиент завершает карьеру игрока и может начать тренировать в Украине.



В интервью Sport24 представитель экс-футболиста донецкого Металлурга заявил, что по своему физическому состоянию ивуариец мог бы выступать еще лет пять.

"Но мы пришли к выводу, что ему, игравшему за Барселону и Манчестер Сити, не с руки опускать планку. Мы с Яя выбрали другой путь: уйти чемпионом и начать новый этап в жизни – карьеру тренера", - добавил Селюк.

Как убежден агент, Туре достигнет еще больших высот на тренерском поприще, чем в роли футболиста. По его мнению, тот будет первым африканцем-тренером в английской Премьер-лиге.

"И, кстати, есть варианты в России и Украине. Яя недавно провел мастер-класс в киевском Динамо, где им все остались очень довольны", - заключил Селюк.

Сьогодні на навчально-тренувальній базі «Динамо» відбулася непересічна подія.



Знаменитий футболіст, колишній півзахисник «Барселони» та «Манчестер Сіті» Яя Туре, який свого часу виступав у чемпіонаті України, провів майстер-клас для юних вихованців динамівської академії. pic.twitter.com/i2SQNfOzps — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 18 апреля 2019 г.

Недавно Яя Туре заявил, что подвергался расизму, когда выступал за донецкий Металлург.