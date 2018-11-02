Проведение матча Украина - Турция в Днепре попало под угрозу срыва - СМИ

Товарищеский поединок между сборными Украины и Турции могут провести не в Днепре, сообщает FootballHub.
По информации медиа, контрольную встречу могут перенести в турецкий город. Вероятность этого якобы составляет 70 процентов.
Дніпро може не дочекатись на збірну????— FootballHub (@FootballHub_Ua) 2 ноября 2018 г.
За нашою інформацією, товариський матч Україна - Туреччина можуть перенести до турецького міста.
Ймовірність - 70%???????????? pic.twitter.com/5QCiKbcfHQ
Почему матч может не состояться в Днепре, не сообщается. Поединок должен был пройти на Днепр Арене 20 ноября в 21.00 по киевскому времени.
В сентябре президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил о планах впервые за девять лет провести товарищеский матч национальной сборной против Турции в Днепре 20 ноября.
Ранее Шевченко сообщил, что товарищеский поединок его команды против Турции может состояться осенью 2018 года.
«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи
Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.Подписаться на рассылку
Комментарии
Правила комментирования