Проведение матча Украина - Турция в Днепре попало под угрозу срыва - СМИ

Матч сборной Украины против Турции могут перенести из Днепра

Товарищеский поединок между сборными Украины и Турции могут провести не в Днепре, сообщает FootballHub.

По информации медиа, контрольную встречу могут перенести в турецкий город. Вероятность этого якобы составляет 70 процентов.

Дніпро може не дочекатись на збірну????

За нашою інформацією, товариський матч Україна - Туреччина можуть перенести до турецького міста.

Ймовірність - 70%???????????? pic.twitter.com/5QCiKbcfHQ — FootballHub (@FootballHub_Ua) 2 ноября 2018 г.

Почему матч может не состояться в Днепре, не сообщается. Поединок должен был пройти на Днепр Арене 20 ноября в 21.00 по киевскому времени.

В сентябре президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил о планах впервые за девять лет провести товарищеский матч национальной сборной против Турции в Днепре 20 ноября.

Ранее Шевченко сообщил, что товарищеский поединок его команды против Турции может состояться осенью 2018 года.