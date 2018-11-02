02 ноября 2018, пятница

Проведение матча Украина - Турция в Днепре попало под угрозу срыва - СМИ

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Матч сборной Украины против Турции могут перенести из Днепра
Фото: ФФУ

Матч сборной Украины против Турции могут перенести из Днепра

Товарищеский поединок между сборными Украины и Турции могут провести не в Днепре, сообщает FootballHub.

По информации медиа, контрольную встречу могут перенести в турецкий город. Вероятность этого якобы составляет 70 процентов.

Почему матч может не состояться в Днепре, не сообщается. Поединок должен был пройти на Днепр Арене 20 ноября в 21.00 по киевскому времени.

В сентябре президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил о планах впервые за девять лет провести товарищеский матч национальной сборной против Турции в Днепре 20 ноября.

Ранее Шевченко сообщил, что товарищеский поединок его команды против Турции может состояться осенью 2018 года.

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