Против президента ФФУ открыли уголовное дело сразу по трем статьям - СМИ

Против президента Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрея Павелко открыли уголовное дело по трем статьям, сообщает Sport Arena со ссылкой на слова адвоката Олега Скупинского.

По его данным, против функционера, который также является народным депутатом от Блока Петра Порошенко, открыты дела в НАБУ, ГПУ и Национальной полиции.

НАБУ рассматривает дела в отношении Павелко по статьям о незаконном обогащении, злоупотреблении властью и служебным положением, а также декларировании недостоверной информации.

В понедельник, 12 ноября, на пресс-конференции, посвященной коррупции в Федерации футбола Украины, неизвестные в балаклавах облили кефиром главного редактора журнала Футбол Артема Франкова.

Позже ФФУ сообщила, что не имеет отношения к этому происшествию, но в то же время отметила, что Франков и другой спикер - адвокат Олег Скупинский - собирались сделать ложные обвинения в адрес ФФУ.

Ранее программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ во время закупки оборудования для завода по производству искусственных полей.

По данным журналистов, Павелко лично летал в страну Персидского залива, где зарегистрирована фирма-прокладка. Там он встречался с ее номинальным директором.

В свою очередь, функционер и нардеп от БПП заявил, что названную расследованием фирмой-прокладкой S.D.T FZE порекомендовала компания Polytan, которая производит искусственные поля.