Пропавший самолет с аргентинским футболистом на борту обнаружен на дне Ла-Манша - СМИ Сегодня, 00:17 908 Цей матеріал також доступний українською EPA Cамолет был найден на дне пролива Ла-Манш EPA

Поисковое судно обнаружило пропавший над Ла-Маншем самолет, на борту которого находился 28-летний аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

Как сообщает The Guardian, самолет Piper PA-46 был найден на дне пролива Ла-Манш утром в воскресенье, 3 февраля.

"Родственники пропавшего футболиста были проинформированы об обнаружении", - пишет издание.

Информация о футболисте, а также о пилоте пропавшего воздушного судна пока не приводится.

Напомним, 21 января над Ла-Маншем исчез самолет, на борту которого находились нападающий Кардиффа Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, который летел из Нанта в Кардифф, исчез с радаров в районе островов Каскетс.

Впоследствии спасатели прекратили поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета PA 46 Malibu.

Позже удалось собрать более 300 тысяч евро и семья Эмилиано Салы решила начать подводные поиски.

На днях на побережье Франции нашли части пропавшего самолета, на борту которого были футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.