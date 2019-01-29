Пропавший самолет над Ла-Маншем: семья футболиста продолжит подводные поиски Сегодня, 00:51 512 Цей матеріал також доступний українською EPA Самолет с Салой на борту исчез с радаров 21 января EPA

Семья футболиста Эмилиано Салы, который был на борту пропавшего над Ла-Маншем самолета, начнет подводные поиски, сообщает The Guardian .

Благодаря пожертвованиям многих футболистов удалось собрать более 300 тысяч евро для продолжения поисков футболиста Эмилиано Салы и пилота Дэйва Ибботсона.

В кампании по сбору средств в частности приняли участие футболисты Киллиан Мбаппе (ПСЖ), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити), Корентен Толиссо (Бавария) и другие.

Для поисков будет задействован дистанционно-управляемый подводный аппарат, который будет искать обломки самолета на морском дне в зоне 25 квадратных морских миль (почти 50 квадратных километров).

По мнению эксперта Дэвида Мирнса, который ведет поиски, шансы найти самолет достаточно высоки.

21 января над Ла-Маншем исчез самолет, на борту которого находился нападающий Кардиффа Эмилиано Сала.



28-летний нападающий подписал контракт 20 января и стал рекордным приобретением валлийского клуба за всю его историю. По информации СМИ, аргентинец обошелся в 17 млн евро. Сообщалось, что Кардифф заплатит Нанта за переход 17 млн евро, несмотря на исчезновение нападающего.

На днях спасатели прекратили поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета PA 46 Malibu с Эмилиано Салой и пилотом Дэвидом Ибботсоном.