Промоутер назвал возможное место боя Усик - Белью

Поединок между Белью и Усиком запланирован на 10 ноября

Бой между украинским абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком и британским боксером Тони Белью, скорее всего, состоится в Манчестере 10 ноября.

Промоутер Белью Эдди Хирн рассчитывает, что контракт на бой будет подписано уже в ближайшие дни - вполне вероятно, что до конца этой недели, сообщает vRINGe.com.

"По месту проведения поединка пока точной информации нет, но, скорее всего, случится это в Манчестере 10 ноября", - сказал Хирн.

Это будет первый поединок в истории за звание абсолютного чемпиона, который состоится в Великобритании.

Ранее тренер британского боксера Тони Белью Дэйв Колдуэлл заявил о том, что соглашение на проведение поединка между его подопечным и Александр Усик близка к завершению.

Перед этим промоутер британского боксера Эдди Хирн усомнился в возможности проведения поединка между его клиентом и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе из-за обязательств украинца провести защиту титула по версии WBA против россиянина Дениса Лебедева, поскольку Белью хочет, чтобы на кону боя были все титулы Усика.

Вместе с тем, Красюк убежден, что несмотря на требование Всемирной боксерской ассоциации (WBA) провести поединок против россиянина Дениса Лебедева, бой с британцем состоится.