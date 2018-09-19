19 сентября 2018, среда

Проиграл по сути, но не по факту. Реакция соцсетей на старт Шахтера в Лиге чемпионов

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Шахтер спас ничью в матче против Хоффенхайма

Шахтер спас ничью в матче против Хоффенхайма

НВ показывает высказывания болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу старта донецкого Шахтера в Лиге чемпионов сезона-2018/19.

Напомним, донецкий Шахтер сыграл в первом туре группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 вничью с немецким Хоффенхаймом со счетом 2:2.

НВ

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