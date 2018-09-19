Проиграл по сути, но не по факту. Реакция соцсетей на старт Шахтера в Лиге чемпионов

Шахтер спас ничью в матче против Хоффенхайма

НВ показывает высказывания болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу старта донецкого Шахтера в Лиге чемпионов сезона-2018/19.

Белик: "вряд ли Шахтер заслужил сегодня победу". Чувак, ты опять в Запорожье хочешь?! — Kirill (@Kirill79) 19 сентября 2018 г.

Замєткі на полях.



Ті, хто пишуть, що "Гоффенгайм" - це клуб з села, мають так само визнати, шо "Динамо" - це сільська команда, в Чапаєвці ж базується :)



А так-то дядя Гуголь чудово знає про існування міста Зінсгайм. Та і вся Европа знає, завдяки авіамузею. — Volodymyr Mylenko (@vmylenko) 19 сентября 2018 г.

Шахтёр смог вырвать ничью у Хоффенхайма. Красавцы! Но к игре есть большие вопросы. Что это было? — Стас Никольский. (@Mr_Akira14) 19 сентября 2018 г.

Проиграв по сути, Шахтер не проиграл по факту. С одной стороны, отыграться дважды - это хорошо. С другой - нет победы в домашнем матче ЛЧ. pic.twitter.com/g3PURHz32Y — Андрей Колесник (@and_kolesnik) 19 сентября 2018 г.

Шахтар 2:2 Хоффенхайм: цікавий матч між рівними суперниками з різними сильними сторонами-Хоффе був кращий у тактиці та швидкості переходу від оборони в атаку; Гірники за рахунок досвіду змогли додати коли це було потрібно і здобули нічию!

Непоганий дебют від Нагельсманна і Хоффе! — Вова Колесніков (@accord2_0) 19 сентября 2018 г.

Напомним, донецкий Шахтер сыграл в первом туре группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 вничью с немецким Хоффенхаймом со счетом 2:2.

НВ