Проблемы с британской визой не убедили Абрамовича продать Челси - СМИ

Если Абрамович решит продать Челси, то захочет выручить более 1,33 млрд евро - медиа

Российский олигарх Роман Абрамович, у которого возникли проблемы с получением инвестиционной визы в Британии, не собирается продавать футбольный клуб Челси, сообщает The Bell в Telegram.

Медиа ссылается на источник, близкий к российскому миллиардеру. Олигарх владеет футбольным клубом с 2003 года.

По информации The Times, если Абрамович решит продать шестикратного чемпиона Англии, то планирует выручить более 1,33 миллиарда евро, чтобы отбить средства, потраченные на его приобретение.

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Как сообщает BBC, олигарх отозвал свое заявление на продление британской инвестиционной визы. Перед этим он отложил планы по строительству нового стадиона Челси.

На днях Абрамович получил гражданство Израиля после возникновения проблем с продлением британской визы.

Российский миллиардер не сможет работать и оставаться в Великобритании больше, чем шесть месяцев, если въедет в нее по израильскому паспорту.