Пришел в больницу с пистолетом. Полузащитнику Барселоны грозит 12,5 лет тюрьмы Сегодня, 20:36 558 Цей матеріал також доступний українською EPA В начале 2018 года Турана отдали в Аренду в Истанбул EPA

В Стамбуле начался судебный процесс над полузащитником Барселоны Ардой Тураном, которому грозит 12,5 лет тюрьмы, сообщает Sabah.

Футболиста, который на правах аренды выступает в турецком Истанбуле, обвиняют в сексуальных домогательствах, нанесении телесных травм и незаконном хранении оружия. Если Турана признают виновным, то ему грозит 12,5 лет заключения.

Причиной стала ситуация в ночном клубе, где Туран сломал нос певцу Беркаю Шахину после того, как тот возмутился приставаниями игрока к его жене.

После этого футболист пришел в больницу с пистолетом, чтобы извиниться за свои действия перед певцом: "Я не знал, что она твоя жена. Извини. Стреляй в меня, если хочешь".

Арда Туран перешел в Барселону с Атлетико в 2015 году. В начале 2018 года игрока отдали в аренду в Истанбул.

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