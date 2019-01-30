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Пришел в больницу с пистолетом. Полузащитнику Барселоны грозит 12,5 лет тюрьмы

Сегодня, 20:36
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EPA

В начале 2018 года Турана отдали в Аренду в Истанбул

В Стамбуле начался судебный процесс над полузащитником Барселоны Ардой Тураном, которому грозит 12,5 лет тюрьмы, сообщает Sabah.

Футболиста, который на правах аренды выступает в турецком Истанбуле, обвиняют в сексуальных домогательствах, нанесении телесных травм и незаконном хранении оружия. Если Турана признают виновным, то ему грозит 12,5 лет заключения.

Причиной стала ситуация в ночном клубе, где Туран сломал нос певцу Беркаю Шахину после того, как тот возмутился приставаниями игрока к его жене.

После этого футболист пришел в больницу с пистолетом, чтобы извиниться за свои действия перед певцом: "Я не знал, что она твоя жена. Извини. Стреляй в меня, если хочешь".

Арда Туран перешел в Барселону с Атлетико в 2015 году. В начале 2018 года игрока отдали в аренду в Истанбул.

Ранее 34-летняя гражданка Соединенных Штатов Америки Кэтрин Майорга обвинила нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании.

Теги:   Футбол Тюрьма ФК Барселона

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