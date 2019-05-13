Примера. Валенсия поднялась в зону Лиги чемпионов, Реал потерпел второе поражение в трех матчах
В чемпионате Испании состоялись поединки предпоследнего, 37-го тура.
Ставшая уже чемпионом Барселона принимала на своем поле четвертую команду Хетафе и победила 2:0 благодаря голам Артуро Видаля и Мауро Арамбарри (в свои ворота).
Неудачей конкурента воспользовалась Валенсия, которая победила на своем поле Алавес после результативных ударов Карлоса Солера, Санти Мины, а также Кевина Гамейро и поднялась на четвертую строчку в зоне Лиги чемпионов.
Реал, чья третья позиция уже не изменится до конца сезона, потерпел выездное поражение от Сосьедада со счетом 1:3, хотя именно гости усилиями Браима Диаса забили первыми. Это уже вторая неудача королевского клуба в трех последних поединках.
Шанс обойти Хетафе упустила и Севилья, сыгравшая 1:1 на чужом поле против второй команды в таблице Атлетико. На мяч Коке у хозяев соперник ответил голом Пабло Сарабии.
Леганес Андрея Лунина проиграл на своем поле Эспаньолу. Украинский голкипер появился в основном составе, но не смог помешать сопернику пробить его ворота - 0:2.
Результаты 37-го тура Примеры:
Барселона — Хетафе 2:0
Голы: Видаль, 39, Арамбарри, 90 (в свои ворота)
Валенсия - Алавес 3:1
Голы: Солер, 29, Мина, 34, Гамейро, 68 — Наварро, 12
Реал Сосьедад — Реал 3:1
Голы: Мерино, 26, Сальдуа, 57, Барренечеа, 67 — Б. Диас, 6
Атлетико — Севилья 1:1
Голы: Коке, 30 — Сарабия, 70
Леганес – Эспаньол 0:2
Голы: Иглесиас, 35, Иглесиас, 71 (с пенальти)
Жирона – Леванте 1:2
Голы: Стуани, 60 — Моралес, 62, Барди, 86
Вильярреал – Эйбар 1:0
Гол: Токо-Экамби, 59
Атлетик — Сельта 3:1
Голы: Р. Гарсия, 16 (с пенальти), 17, Вильямс, 40 — Аспас, 88 (с пенальти)
Бетис — Уэска 2:1
Голы: Хоакин, 22, 90+8 — Хуанпи, 55
Райо Вальекано — Вальядолид 1:2
Голы: Медран, 73 — Унал, 6 (с пенальти), Гвардиола, 80
Турнирная таблица
В предыдущем туре Реал победил Вильярреал со счетом 3:2, прервав двухматчевую безвыигрышную серию.
НВ