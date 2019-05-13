Примера. Валенсия поднялась в зону Лиги чемпионов, Реал потерпел второе поражение в трех матчах Сегодня, 00:44 55 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Vincent West Реал уступил Сосьедаду REUTERS/Vincent West

В чемпионате Испании состоялись поединки предпоследнего, 37-го тура.



Ставшая уже чемпионом Барселона принимала на своем поле четвертую команду Хетафе и победила 2:0 благодаря голам Артуро Видаля и Мауро Арамбарри (в свои ворота).

Неудачей конкурента воспользовалась Валенсия, которая победила на своем поле Алавес после результативных ударов Карлоса Солера, Санти Мины, а также Кевина Гамейро и поднялась на четвертую строчку в зоне Лиги чемпионов.

Реал, чья третья позиция уже не изменится до конца сезона, потерпел выездное поражение от Сосьедада со счетом 1:3, хотя именно гости усилиями Браима Диаса забили первыми. Это уже вторая неудача королевского клуба в трех последних поединках.

Шанс обойти Хетафе упустила и Севилья, сыгравшая 1:1 на чужом поле против второй команды в таблице Атлетико. На мяч Коке у хозяев соперник ответил голом Пабло Сарабии.

Леганес Андрея Лунина проиграл на своем поле Эспаньолу. Украинский голкипер появился в основном составе, но не смог помешать сопернику пробить его ворота - 0:2.

Результаты 37-го тура Примеры:

Барселона — Хетафе 2:0

Голы: Видаль, 39, Арамбарри, 90 (в свои ворота)

Валенсия - Алавес 3:1

Голы: Солер, 29, Мина, 34, Гамейро, 68 — Наварро, 12

Реал Сосьедад — Реал 3:1

Голы: Мерино, 26, Сальдуа, 57, Барренечеа, 67 — Б. Диас, 6

Атлетико — Севилья 1:1

Голы: Коке, 30 — Сарабия, 70

Леганес – Эспаньол 0:2

Голы: Иглесиас, 35, Иглесиас, 71 (с пенальти)

Жирона – Леванте 1:2

Голы: Стуани, 60 — Моралес, 62, Барди, 86

Вильярреал – Эйбар 1:0

Гол: Токо-Экамби, 59

Атлетик — Сельта 3:1

Голы: Р. Гарсия, 16 (с пенальти), 17, Вильямс, 40 — Аспас, 88 (с пенальти)

Бетис — Уэска 2:1

Голы: Хоакин, 22, 90+8 — Хуанпи, 55

Райо Вальекано — Вальядолид 1:2

Голы: Медран, 73 — Унал, 6 (с пенальти), Гвардиола, 80

Турнирная таблица

Фото: MyScore.com.ua

В предыдущем туре Реал победил Вильярреал со счетом 3:2, прервав двухматчевую безвыигрышную серию.

НВ