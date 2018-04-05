ПриКлоппнули. Реакция соцсетей на матчи Ливерпуль - Ман Сити и Барселона - Рома в Лиге чемпионов

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов Ливерпуль - Манчестер Сити и Барселона - Рома.
ХЭВИ МЕТАЛ ФУТБОЛ— Виталий Суворов (@vitalysuvorov) 4 апреля 2018 г.
Лучшие бомбардиры Барселоны в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов:— Сергей Куванжи (@sergiokuvanzhi) 4 апреля 2018 г.
6 - Месси
4 - Автогол
Я просто помовчу #LIVMCI— Олег Бабій (@Gullit_87) 4 апреля 2018 г.
Месси не может Де Росси поможет)))— Semen Zigaev (@aladier2) 4 апреля 2018 г.
Торопиться рано! В прошлом сезоне болельщики Ливерпуля назвали бы 3:0 очень шатким преимуществом— Егор Серов (@IamE_Serov) 4 апреля 2018 г.
Думаю после матча Пеп напевал именно такую песню: «всё не то, и всё не так, когда забивает Мо Салаааах»— Сергей Новосёлов (@Novoselov_S) 4 апреля 2018 г.
скользкий счёт— Maria MacArrow (@c_arl12) 4 апреля 2018 г.
Всё понимаю, но... Пеп, а-у!!!— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 4 апреля 2018 г.
Велика красива ліверпульська свинка Пепу— Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 4 апреля 2018 г.
Смотрю я на повторы сегодняшних голов и думаю: это не Фифа стала похожа на настоящий футбол, а настоящий футболу всё больше похож на Фифу.— Мария Командная (@komandnaya) 4 апреля 2018 г.
ПриКлоппнули.....#ЛиверпульСити— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 4 апреля 2018 г.
Хочу, чтоб придумали утешительный плей-офф ЛЧ. Ювентус-Сити - смотрелось бы— Sergey Akulinin (@S_Akulinin) 4 апреля 2018 г.
Ура! pic.twitter.com/Ip0d4CeV1u— Уже не Тотти (@uzhenetotti) 4 апреля 2018 г.
бутылки в чужой автобус - мячи в чужие ворота.) pic.twitter.com/cus9Ttcyg7— ZhuraWell (@TimZhur) 4 апреля 2018 г.
Такое ощущение, что игроки «Сити» поставили по две зарплаты на «Сити» не забьет». Ответ-то был приличный...— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 4 апреля 2018 г.
Невероятно рад за Ливерпуль, но до сих пор не могу понять выход Гюндогана в основе вместо Стерлинга. Кто-то может?— Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 4 апреля 2018 г.
Пеп Гвардиола - единственный человек в мире, который не любит весну. У него аллергия.— Сергей Кривохарченко (@krivokharchenko) 4 апреля 2018 г.
4 апреля 2018 г.
Стерлінг— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 4 апреля 2018 г.
Полное говно. Ну и что это за турнир? В четвертьфинале три матча из четырех - крупные победы, которые не отыгрываются по определению. И "Бавария", которая не забила ни одного мяча, но тоже уже там...— Artem Frankov (@frankov11) 4 апреля 2018 г.
И не нужно мне напоминать о недавней Барселоне и прочих великих камбэках - не верю!— Artem Frankov (@frankov11) 4 апреля 2018 г.
Напомним, Ливерпуль и Барселона одержали разгромные победы над Манчестер Сити и Ромой соответственно в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов сезона-2017/18.
НВ
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