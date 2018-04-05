ПриКлоппнули. Реакция соцсетей на матчи Ливерпуль - Ман Сити и Барселона - Рома в Лиге чемпионов

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Ливерпуль неожиданно разгромил Манчестер Сити на своем поле

Ливерпуль неожиданно разгромил Манчестер Сити на своем поле

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов Ливерпуль - Манчестер Сити и Барселона - Рома.

 

Напомним, Ливерпуль и Барселона одержали разгромные победы над Манчестер Сити и Ромой соответственно в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов сезона-2017/18.

НВ

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