ПриКлоппнули. Реакция соцсетей на матчи Ливерпуль - Ман Сити и Барселона - Рома в Лиге чемпионов

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов Ливерпуль - Манчестер Сити и Барселона - Рома.

ХЭВИ МЕТАЛ ФУТБОЛ — Виталий Суворов (@vitalysuvorov) 4 апреля 2018 г.

Лучшие бомбардиры Барселоны в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов:



6 - Месси

4 - Автогол — Сергей Куванжи (@sergiokuvanzhi) 4 апреля 2018 г.

Месси не может Де Росси поможет))) — Semen Zigaev (@aladier2) 4 апреля 2018 г.

Торопиться рано! В прошлом сезоне болельщики Ливерпуля назвали бы 3:0 очень шатким преимуществом — Егор Серов (@IamE_Serov) 4 апреля 2018 г.

Думаю после матча Пеп напевал именно такую песню: «всё не то, и всё не так, когда забивает Мо Салаааах» — Сергей Новосёлов (@Novoselov_S) 4 апреля 2018 г.

скользкий счёт — Maria MacArrow (@c_arl12) 4 апреля 2018 г.

Всё понимаю, но... Пеп, а-у!!! — Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 4 апреля 2018 г.

Велика красива ліверпульська свинка Пепу — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 4 апреля 2018 г.

Смотрю я на повторы сегодняшних голов и думаю: это не Фифа стала похожа на настоящий футбол, а настоящий футболу всё больше похож на Фифу. — Мария Командная (@komandnaya) 4 апреля 2018 г.

Хочу, чтоб придумали утешительный плей-офф ЛЧ. Ювентус-Сити - смотрелось бы — Sergey Akulinin (@S_Akulinin) 4 апреля 2018 г.

бутылки в чужой автобус - мячи в чужие ворота.) pic.twitter.com/cus9Ttcyg7 — ZhuraWell (@TimZhur) 4 апреля 2018 г.

Такое ощущение, что игроки «Сити» поставили по две зарплаты на «Сити» не забьет». Ответ-то был приличный... — Александр Шмурнов (@AShmurnov) 4 апреля 2018 г.

Невероятно рад за Ливерпуль, но до сих пор не могу понять выход Гюндогана в основе вместо Стерлинга. Кто-то может? — Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 4 апреля 2018 г.

Пеп Гвардиола - единственный человек в мире, который не любит весну. У него аллергия. — Сергей Кривохарченко (@krivokharchenko) 4 апреля 2018 г.

Стерлінг — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 4 апреля 2018 г.

Полное говно. Ну и что это за турнир? В четвертьфинале три матча из четырех - крупные победы, которые не отыгрываются по определению. И "Бавария", которая не забила ни одного мяча, но тоже уже там... — Artem Frankov (@frankov11) 4 апреля 2018 г.

И не нужно мне напоминать о недавней Барселоне и прочих великих камбэках - не верю! — Artem Frankov (@frankov11) 4 апреля 2018 г.

Напомним, Ливерпуль и Барселона одержали разгромные победы над Манчестер Сити и Ромой соответственно в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов сезона-2017/18.

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