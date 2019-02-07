Президента УЕФА переизбрали, Павелко вошел в исполком организации Сегодня, 14:57 388 Цей матеріал також доступний українською EPA Чеферин был единственным кандидатом на пост главы УЕФА EPA

Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин переизбран до 2023-го года, в то время, как глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко стал членом исполкома организации.



Словенский функционер был единственным кандидатом на этот пост. Выборы состоялись в рамках 43-го Конгресса УЕФА, который проходит в Риме.

Павелко был среди девяти кандидатов на семь мест в исполкоме и занял седьмое место в голосовании, получив необходимый минимум в 27 голосов от 55-ти ассоциаций. Вместе с ним в исполком попал экс-нападающий Реала и сборной Хорватии Давор Шукер.

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Congratulations to:



Sándor Csányi 🇭🇺



Armand Duka 🇦🇱



Fernando Gomes 🇵🇹



Jesper Møller Christensen 🇩🇰



Andrii Pavelko 🇺🇦



Luis Rubiales 🇪🇸



Davor Šuker 🇭🇷



They have been elected to the #UEFAExCo for a four-year term. #UEFACongress — #UEFACongress (@UEFA) 7 февраля 2019 г.

Александер Чеферин был избран новым президентом Союза в сентябре 2016-го года на Внеочередном Конгрессе УЕФА в Афинах.

Недавно глава ФФУ и нардеп от БПП Андрей Павелко вошел в список кандидатов на выборы в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций.

Программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей.

