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Президента УЕФА переизбрали, Павелко вошел в исполком организации

Сегодня, 14:57
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EPA

Чеферин был единственным кандидатом на пост главы УЕФА

Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин переизбран до 2023-го года, в то время, как глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко стал членом исполкома организации.

Словенский функционер был единственным кандидатом на этот пост. Выборы состоялись в рамках 43-го Конгресса УЕФА, который проходит в Риме.

Павелко был среди девяти кандидатов на семь мест в исполкоме и занял седьмое место в голосовании, получив необходимый минимум в 27 голосов от 55-ти ассоциаций. Вместе с ним в исполком попал экс-нападающий Реала и сборной Хорватии Давор Шукер.

Александер Чеферин был избран новым президентом Союза в сентябре 2016-го года на Внеочередном Конгрессе УЕФА в Афинах.

Недавно глава ФФУ и нардеп от БПП Андрей Павелко вошел в список кандидатов на выборы в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций. 

Программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей.

Теги:   Андрей Павелко ФФУ Александер Чеферин УЕФА Футбол

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