Президента УЕФА переизбрали, Павелко вошел в исполком организации
Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин переизбран до 2023-го года, в то время, как глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко стал членом исполкома организации.
Словенский функционер был единственным кандидатом на этот пост. Выборы состоялись в рамках 43-го Конгресса УЕФА, который проходит в Риме.
Павелко был среди девяти кандидатов на семь мест в исполкоме и занял седьмое место в голосовании, получив необходимый минимум в 27 голосов от 55-ти ассоциаций. Вместе с ним в исполком попал экс-нападающий Реала и сборной Хорватии Давор Шукер.
Александер Чеферин был избран новым президентом Союза в сентябре 2016-го года на Внеочередном Конгрессе УЕФА в Афинах.
Недавно глава ФФУ и нардеп от БПП Андрей Павелко вошел в список кандидатов на выборы в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций.
Программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей.