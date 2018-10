Президент Вест Хэма поддержал Ярмоленко после его тяжелой травмы

Президент Вест Хэма Дэвид Голд выразил поддержку украинскому полузащитнику команды Андрею Ярмоленко после того, как он получил тяжелую травму.

В своем аккаунте в Twitter функционер отметил, что 29-летний футболист перенес операцию на ахилловом сухожилии и пропустит полгода для восстановления.

"Я лично передам ему, что мы все его поддерживаем в это трудное время и желаем скорейшего выздоровления", - добавил Голд.

Andriy Yarmolenko’s has undergone surgery to repair a damaged Achilles tendon and is expected to be sidelined for around six months.

I will personally let him know that we will all support him through this difficult time and we all wish him a speedy recovery. dg @Yarmolenko_9 pic.twitter.com/cUfp9Rpwji