Президент Вест Хэма поддержал Ярмоленко после его тяжелой травмы

Президент Вест Хэма Дэвид Голд выразил поддержку украинскому полузащитнику команды Андрею Ярмоленко после того, как он получил тяжелую травму.

В своем аккаунте в Twitter функционер отметил, что 29-летний футболист перенес операцию на ахилловом сухожилии и пропустит полгода для восстановления.

"Я лично передам ему, что мы все его поддерживаем в это трудное время и желаем скорейшего выздоровления", - добавил Голд.

Andriy Yarmolenko’s has undergone surgery to repair a damaged Achilles tendon and is expected to be sidelined for around six months.

I will personally let him know that we will all support him through this difficult time and we all wish him a speedy recovery. dg @Yarmolenko_9 pic.twitter.com/cUfp9Rpwji — David Gold (@davidgold) 22 октября 2018 г.

На 40-й минуте матча девятого тура чемпионата Англии между Вест Хэмом и Тоттенхэмом Ярмоленко неудачно наступил на ногу и получил травму голеностопа.

Позже сообщалось, что травма полузащитника оказалась серьезной. Из-за нее игрок вынужден перенести операцию и пропустит около шести месяцев. Фактически это означает окончание сезона для хавбека.

Впоследствии СМИ сообщили, что Ярмоленко сделали операцию после разрыва ахиллова сухожилия. Вест Хэм подтвердил, что украинский полузащитник успешно перенес операцию, а восстановление займет около шести месяцев.