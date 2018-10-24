24 октября 2018, среда

Президент Вест Хэма поддержал Ярмоленко после его тяжелой травмы

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Ярмоленко пропустит полгода - президент Вест Хэма
Фото: ФК Вест Хэм

Ярмоленко пропустит полгода - президент Вест Хэма

Президент Вест Хэма Дэвид Голд выразил поддержку украинскому полузащитнику команды Андрею Ярмоленко после того, как он получил тяжелую травму.

В своем аккаунте в Twitter функционер отметил, что 29-летний футболист перенес операцию на ахилловом сухожилии и пропустит полгода для восстановления.

"Я лично передам ему, что мы все его поддерживаем в это трудное время и желаем скорейшего выздоровления", - добавил Голд.

На 40-й минуте матча девятого тура чемпионата Англии между Вест Хэмом и Тоттенхэмом Ярмоленко неудачно наступил на ногу и получил травму голеностопа.

Позже сообщалось, что травма полузащитника оказалась серьезной. Из-за нее игрок вынужден перенести операцию и пропустит около шести месяцев. Фактически это означает окончание сезона для хавбека.

Впоследствии СМИ сообщили, что Ярмоленко сделали операцию после разрыва ахиллова сухожилия. Вест Хэм подтвердил, что украинский полузащитник успешно перенес операцию, а восстановление займет около шести месяцев.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове