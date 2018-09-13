13 сентября 2018, четверг

Президент украинского клуба огородил гостевой сектор и назвал его "клеткой для дебилов"

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Александр Поворознюк не видит ничего плохого в клетке для болельщиков
Фото: ФК Ингулец

Александр Поворознюк не видит ничего плохого в клетке для болельщиков

Президент футбольного клуба Ингулец (Петрово), который выступает в Первой лиге, Александр Поворознюк рассказал, почему решил установить клетку на гостевом секторе стадиона.

"Это же клетка не для нормальных болельщиков, а для дебилов, которые неправильно себя ведут. Поэтому их туда бросают и закрывают", - сказал Поворознюк в интервью Footboom.

Поворознюк не видит ничего плохого в клетке и считает, что такая "камера" должна быть на каждом стадионе и быть обязательной по регламенту. По словам президента Ингульца, она рассчитана на людей, которые не умеют себя вести. Таким болельщикам делают замечания, а если те его не выполняют, их сажают в клетку для выяснения обстоятельств.

"Хочу, чтобы наши болельщики спокойно приходили с детьми на стадион. Болей, кричи, сходи с ума, но беззакония я не позволю!", - добавил Поворознюк.

Следующий матч на своем стадионе Ингулец сыграет против Волыни в рамках 10 тура Первой лиги.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове