Президент украинского клуба огородил гостевой сектор и назвал его "клеткой для дебилов"

Александр Поворознюк не видит ничего плохого в клетке для болельщиков

Президент футбольного клуба Ингулец (Петрово), который выступает в Первой лиге, Александр Поворознюк рассказал, почему решил установить клетку на гостевом секторе стадиона.

"Это же клетка не для нормальных болельщиков, а для дебилов, которые неправильно себя ведут. Поэтому их туда бросают и закрывают", - сказал Поворознюк в интервью Footboom.

Поворознюк не видит ничего плохого в клетке и считает, что такая "камера" должна быть на каждом стадионе и быть обязательной по регламенту. По словам президента Ингульца, она рассчитана на людей, которые не умеют себя вести. Таким болельщикам делают замечания, а если те его не выполняют, их сажают в клетку для выяснения обстоятельств.

"Хочу, чтобы наши болельщики спокойно приходили с детьми на стадион. Болей, кричи, сходи с ума, но беззакония я не позволю!", - добавил Поворознюк.

Следующий матч на своем стадионе Ингулец сыграет против Волыни в рамках 10 тура Первой лиги.