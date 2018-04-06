Президент украинского футбольного клуба раскритиковал формат проведения Премьер-лиги

Президент донецкого Олимпика, выступающего в украинской Премьер-лиге (УПЛ), Владислав Гельзин призвал нового главу организации Томаса Гримма изменить формат проведения турнира.

Как сообщил функционер в интервью XSport.ua, у его команды, которая сейчас идет на седьмом месте в нижней шестерке, нет мотивации продолжать играть в турнире, поэтому его формат нужно срочно менять, чтобы он был привлекательным для болельщиков.

"Нужно что-то менять. Вот мы идем на 7 месте, как найти мотивацию, чтобы они играли во втором круге? Это очень сложно. Нужно менять, что-то в формате чемпионата, чтобы он был привлекателен и в первой шестерке, и во второй. Плюс, будущий президент диктует о том, что поменяет Премьер-лигу, чтобы болельщики ходили на футбол", - сказал Гельзин.

Отметим, что Олимпик на данный момент идет на седьмом месте (первом в нижней шестерке, в которой команды борются за сохранение места в УПЛ), опережая зону вылета на девять очков за семь туров до конца чемпионата.

Сегодня, 6 апреля, Томас Гримм стал новым главой украинской Премьер-лиги по итогам отчетно-выборного собрания организации в Доме футбола. За избрание функционера свои голоса отдали 10 клубов главного футбольного дивизиона, два других воздержались. Гримм избран на пост президента украинской Премьер-лиги на два года.

Ранее функционер участвовал в решении юридических вопросов во время подготовки сборной Украины к Евро-2016, был президентом клуба Янг Бойз, а в 2009-2011 годах возглавлял футбольную лигу своей страны.

По словам руководителя УПЛ, его первый шаг на посту - это увидеть менеджмент лиги и рассказать о своем видении работы.

После избрания Гримм призвал болельщиков ходить на матчи чемпионата.