Президент УЕФА сделал категоричное заявление о возможном создании Суперлиги

Чеферин убежден, что Суперлига - это выдумка или мечта

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин исключил возможность появления Суперлиги - закрытого турнира топ-клубов Старого света.

В интервью BBC функционер отметил, что его организация одна из редких на сегодня, кто решает проблему того, что богатые становятся еще богаче.

"Суперлиги не будет. Сейчас это выдумка или просто мечта", - убежден Чеферин.

В свою очередь, президент Ювентуса и глава Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли опроверг возможность создания закрытого первенства, заверив, что клубы "никогда не видели, никогда не обсуждали, никогда не привлекались к созданию документа" о Суперлиге.

В начале ноября появилась информация, что 11 европейских футбольных топ-клубов тайно обсуждали выход из состава УЕФА и создание Суперлиги. Клубами-основателями якобы должны стать Бавария, Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Арсенал, ПСЖ, Челси, Манчестер Сити, Ливерпуль и Милан, а первыми "гостями" будут Атлетико, дортмундская Боруссия, Интер, Марсель и Рома.

Позже Чеферин выступил против возможного создания топ-клубами Европы Суперлиги. В то же время директор лондонского Арсенала Рауль Санльеи подтвердил наличие переговоров о создании турнира.