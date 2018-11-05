05 ноября 2018, понедельник

Президент УЕФА отреагировал на возможное создание Суперлиги топ-клубами Европы

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Клубы проиграют от создания Суперлиги в долгосрочной перспективе - Чеферин

Клубы проиграют от создания Суперлиги в долгосрочной перспективе - Чеферин

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выступил против возможного создания топ-клубами Европы Суперлиги.

В комментарии Kicker функционер выразил убеждение, что этот проект нанесет ущерб футболу по всему миру, а также будет скучным, сообщает ESPN.

"Смотреть матч Ювентус - Бавария каждую неделю будет скучнее, чем, скажем, Ювентус - Торино. Для меня не вопрос то, что я буду бороться и делать все, что смогу, против появления такой лиги, покуда я на своем месте", - добавил Чеферин.

Глава УЕФА отметил, что если речь идет о закрытом первенстве, то можно забыть о солидарности и развитии футбола. В долгосрочной перспективе, считает он, клубы проиграют от этого решения.

На прошлой неделе появилась информация, что 11 топовых европейских футбольных клубов тайно обсуждали выход из состава УЕФА и создание Суперлиги. Клубами-основателями Суперлиги якобы станут Бавария, Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Арсенал, ПСЖ, Челси, Манчестер Сити, Ливерпуль и Милан. Первыми "гостями" будут Атлетико, дортмундская Боруссия, Интер, Марсель и Рома. 

Правительство Великобритании уже выступило категорически против участия клубов английской Премьер-лиги в Суперлиге.

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