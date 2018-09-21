21 сентября 2018, пятница

Президент участника Лиги Европы от Украины рассказал о ситуации с долгами перед игроками

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В Ворскле заверили, что практически все обещанные обязательства перед игроками выполнены
Фото: ФК Ворскла

В Ворскле заверили, что практически все обещанные обязательства перед игроками выполнены

Президент представляющей Украину в Лиге Европы Ворсклы Роман Черняк заявил о том, что сейчас ситуация с задолженностью перед футболистами в 10 раз лучше, чем была в начале сезона.

В комментарии Sport Arena функционер заверил, что практически все обещанные обязательства перед игроками выполнены. По его словам, еще остались небольшие хвосты, но пообещал, что в течение двух-трех месяцев ситуацию исправят.

"Груза на плечах игроков практически нет. Они получили премию, получили зарплату и все задолженности, которые были", - добавил Черняк.

По информации ведущего шоу ТаТоТаке Константина Андриюка, Ворскла выплатила футболистам и всем работникам клуба зарплату за два месяца, но не погасила задолженность за полгода, несмотря на заверения владельца полтавчан Константина Жеваго решить проблему.

В июле сообщалось, что руководство клуба до сих пор не выплатило своим футболистам долги, поэтому те готовы бойкотировать матч первого тура украинской Премьер-лиги против киевского Динамо. 

СМИ узнали, что игроки не получали зарплату уже семь-восемь месяцев, также им не выплатили бонусы за занятое третье место в прошлом сезоне чемпионата Украины. Тем не менее, матч все-таки состоялся.

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