Президент новичка украинской Премьер-лиги пояснил роспуск команды

Президент ФК Полтава Леонид Соболев объяснил, почему решил распустить команду, которая должна была выступать в новом сезоне украинской Премьер-лиги.

В разговоре с FootBoom функционер назвал главную причину - то, что Федерация футбола Украины не разрешает клубу играть на полтавском стадионе Локомотив, тогда как реконструкция и приведение его к нужным стандартам требует не только денег, но и времени.

По словам Соболева, реконструкция могла занять около двух лет: на арене помимо прочего необходимо построить три входа, трибуну, сделать подогрев газона и поставить турникеты.

"На все работы необходимо затратить порядка двух миллионов долларов, на что я готов был пойти. Но помимо этого еще необходимо провести массу согласований с городскими властями для проекта реконструкции, а это, повторюсь, требует время, которого нам не дали", - отметил президент Полтавы.

Функционер отметил, что другой городской стадион Ворскла, где выступает одноименный клуб, не гарантирует проведения всех домашних матчей, в то время, как выступление в Сумах несет дополнительные затраты.

"Проанализировав ситуацию и предъявленные нам условия и требования, все взвесив, решил, что распустить команду в сложившихся условиях - оптимально. При этом мы полностью погасили финансовые обязательства перед футболистами и тренерами", - резюмировал Соболев.

Накануне руководство ФК Полтава, которая по итогам прошлого сезона вышла в Премьер-лигу, объявило о роспуске команды.